Clan del Golfo: cinco muertos y incautacin de armas y municiones en Choc

Una operacin del Ejrcito Nacional en Choc, dej cinco integrantes del Clan del Golfo muertos y permiti la incautacin de armas y municiones. Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron en medio de combates con tropas del Ejrcito Nacional en el departamento del Choc, durante una operacin militar adelantada en zona rural del municipio de Sipi.

Una operacin del Ejrcito Nacional en Choc, dej cinco integrantes del Clan del Golfo muertos y permiti la incautacin de armas y municiones. Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron en medio de combates con tropas del Ejrcito Nacional en el departamento del Choc, durante una operacin militar adelantada en zona rural del municipio de Sipi.

Segn inform la institucin, el enfrentamiento ocurri en el corregimiento de Lomas de Chupey, donde unidades del Batalln de Operaciones Terrestres N.° 25 desarrollaban operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales que delinquent en esa regi n del pa. De acuerdo con el reporte oficial, los militares sostuvieron un combate de encuentro con miembros de la subestructura Edwin Guzmn Martnez, perteneciente al Clan del Golfo.

El Ejrcito asegur que este resultado representa una afectacin directa a la capacidad criminal de la organizacin y a sus acciones ilegales en el departamento del Choc. Durante la ofensiva, las tropas tambin lograron la incautacin de cuatro armas de largo alcance, abundante municin y 29 proveedores. Tambin fueron recuperados elementos de intendencia, comunicaciones y material de inteligencia que, segn las autoridades, era utilizado por el grupo armado para coordinar actividades criminales en la zona.

La Decima Quinta Brigada segn que las operaciones militares continuan en el departamento del Choc con el objetivo de debilitar las estructuras ilegales que afectan la seguridad de las comunidades. El Ejrcito agreg que el accionar del Clan del Golfo representa una amenaza constante para la integridad de la poblacin civil en esta regi n del Pacifico colombiano, escenario frecuente de confrontaciones entre grupos armados ilegales





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