Clan del Golfo: Cuatro detenidos por asesinato de policías en Betulia

Juez ordena prisión preventiva para cuatro miembros del Clan del Golfo, alias La Mona y Yerbal, por el asesinato de dos subintendentes en Betulia, Antioquia, en noviembre de 2025.

Un juez de control de garantías impuso prisión preventiva a cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo vinculados al asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en Betulia, Antioquia. Esta medida se adopta tras las capturas ocurridas en octubre y el avance de las investigaciones sobre los hechos del 9 de noviembre de 2025.

Detalles del atentado en Altamira

Los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas fueron asesinados en el corregimiento Altamira durante labores de patrullaje. Atacantes del grupo criminal utilizaron armas de largo alcance para emboscar a los uniformados, quienes realizaban labores de vigilancia en la zona rural del municipio.

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Roles de alias La Mona y Yerbal

La fiscalía identifica a Yonathan Vega y Valeria Higuita como participantes directos, mientras Edison Bravo alias Yerbal y Lina Restrepo responden por el acuerdo delictivo. Los elementos probatorios señalan que alias La Mona informó la ubicación exacta de los policías mediante comunicaciones móviles.

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Estrategia Plan Pistola contra policías

Este crimen se enmarca en el Plan Pistola, una estrategia ordenada por cabecillas del Clan del Golfo para atacar a la Fuerza Pública. El Suroeste antioqueño es históricamente una zona de disputa por el control de corredores de narcotráfico hacia Urabá y el Pacífico.

Próximos pasos judiciales y consecuencias

Los acusados no aceptaron cargos imputados de homicidio agravado y concierto para delinquir durante las audiencias. De ser hallados responsables, enfrentan penas superiores a treinta años, mientras la Fiscalía continúa esclareciendo su participación en la estructura ilegal Edwin Román Velásquez Valle.