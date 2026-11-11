Clan del Golfo: cuatro judicializados por emboscada a policías en Betulia

La Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo por la emboscada a dos subintendentes en Betulia, Antioquia.

La Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo por la emboscada que, un año después, sigue marcando a la Policía en el Suroeste antioqueño. Dos de los señalados fueron enviados a la cárcel por homicidio y concierto para delinquir. Los otros dos recibieron la misma medida por concierto para delinquir agravado, y ninguno de los cuatro aceptó los cargos.

El ataque ocurrió el 9 de noviembre de 2025 contra los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda. Ambos cumplían una ronda de vigilancia y patrullaje en el corregimiento Altamira, zona rural de Betulia, cuando fueron atacados.

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Cómo se produjo la emboscada contra los policías

Los subintendentes murieron en el lugar con heridas en la cabeza y el abdomen, según Medicina Legal. Fueron atacados con armas de largo alcance mientras patrullaban la zona rural del municipio.

El entonces comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, explicó que los uniformados llegaron al sector por una alerta de un posible homicidio detrás de la iglesia. Al verificar, no encontraron ningún hecho, y durante los recorridos posteriores fueron asesinados.

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Rico Guzmán recordó que, meses antes, en el mismo punto, la Policía había capturado a alias Grone, señalado de varios hechos de sicariato en la zona. La Fiscalía enmarcó el crimen en el llamado Plan Pistola, que según la entidad ordenaron los cabecillas de ese grupo armado ilegal.

Papel de cada señalado en el asesinato de los policías

La Fiscalía sostiene que alias La Mona, identificada como Valeria Higuita Ortiz, usó un celular y un radio de comunicaciones. Según la investigación, con ellos habría entregado la ubicación de los policías al resto de la estructura mientras atendían el falso reporte.

De acuerdo con la misma investigación, los demás integrantes del grupo habrían sido quienes atacaron a los uniformados. Yonathan Enrique Vega Arteaga hacía parte del grupo que participó directamente en el asesinato, según la Fiscalía.

Una fiscal de la Seccional Antioquia imputó homicidio y concierto para delinquir, ambos agravados, a Vega Arteaga y a Higuita Ortiz. Por su parte, Edison David Bravo Fierro, alias Yerbal o Pachito, y Lina Marcela Restrepo Vélez deberán responder por concierto para delinquir agravado.

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Medida de aseguramiento y alcance de la subestructura

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Vega Arteaga y a Higuita Ortiz, quienes no aceptaron los cargos. En la misma decisión, Bravo Fierro y Restrepo Vélez también fueron enviados a prisión.

La Fiscalía indica que los cuatro harían parte de una subestructura que tiene presencia en 12 municipios del Suroeste antioqueño. Esa presencia territorial amplía el alcance de la investigación más allá de Betulia.

La muerte de los dos subintendentes deja un impacto directo sobre la Policía de Antioquia, que perdió a dos de sus uniformados durante una ronda de vigilancia rutinaria. Todos los señalados se presumen inocentes hasta que una sentencia en firme determine lo contrario.