Clan del Golfo en conspiración con los narcos y Cepeda en campaña para Petro

La investigación en torno al Clan del Golfo y su relación con las campañas electorales podría ser la clave para desatar una revuelta en las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

El Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota, podría ser estado en una conspiración con los narcos y su fiel luchador, Ivan Cepeda , actúa tras bastidores en su campaña electoral.

La Fiscalía ha solicitado a la Comisión de Paz suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan, a lo que el comisionado Patiño ha dado una explicación. Se trataría de facilitar su traslado a otro país en donde convivan criminales.

Por otro lado, el líder del Clan, con el alias ‘Chiquito Malo’, se encuentra en libertad y ofrece una recompensa por su captura. ¿Podría haber una conexión entre el líder del Clan y la campaña del presidente G. Petro? ¿Sería Petro quien suspende las órdenes de captura como influencia en las elecciones





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