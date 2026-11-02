Clan del Golfo exigía 5.000 millones por Hidroituango según informe EPM

Informe revela que el Clan del Golfo cobraba 5.000 millones de entrada y 500 mensuales por permitir operar Hidroituango, según información presentada en la Cámara.

Un informe oficial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), revelado recientemente en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, desvela la presión ejercida por el Frente 36 del Clan del Golfo sobre el megaproyecto Hidroituango. Los datos confirman que la estructura criminal exigía una cuota de entrada de 5.000 millones de pesos y pagos mensuales recurrentes de 500 millones de pesos para permitir el funcionamiento de la hidroeléctrica. Esta información expone la gravedad de la influencia armada en la infraestructura energética nacional, situando el caso en el centro del debate político y de seguridad en Antioquia.

Presión económica sobre infraestructura estratégica

El reporte detallado ante los legisladores indica que las amenazas y restricciones contra los funcionarios del proyecto se mantuvieron como una constante posterior al Pacto de Doha y al debate sobre las zonas de ubicación temporal. Simón Molina Gómez, representante a la Cámara por Antioquia, miembro del movimiento Creemos y primer vicepresidente de la Cámara, declaró públicamente que el grupo armado puso un precio específico a la operación de Hidroituango. Según sus afirmaciones, el Clan del Golfo cobraba peajes ilegales sobre la energía que consume Colombia, consolidando un modelo de extorsión sistémica sobre el sector productivo.

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Molina señaló en su cuenta de X que el grupo ilegal bloqueó 17 veredas del municipio de Briceño, una acción que calificó como una declaración de guerra contra el Estado y contra el departamento de Antioquia. Este comentario refleja la tensa situación en el Bajo Cauca, región sobre cuyo territorio avanza el proyecto que aprovecha las aguas del río Cauca para la generación de electricidad. El legislador enfatizó que, mientras se ofrecían mesas de diálogo a la estructura criminal, esta consolidaba su poder económico y territorial a costa de la estabilidad nacional.

Las cifras presentadas por EPM evidencian un control social rígido impuesto por el Frente 36 en el Bajo Cauca antioqueño. El informe indica que el grupo exigía permisos escritos para permitir la entrada al territorio, realizaba retenciones arbitrarias y expulsaba cuadrillas de trabajo que no cumplían con sus exigencias. Esta dinámica afectó directamente al personal de EPM y a los contratistas responsables de la construcción y mantenimiento de la central, creando un entorno de inseguridad laboral y operativa que comprometía la continuidad del proyecto más importante del país.

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Contexto ambiental y operativo reciente

La infraestructura de Hidroituango se encuentra ubicada sobre el río Cauca, entre los municipios de Ituango y Briceño, en el corazón del Bajo Cauca. Esta subregión ha sido históricamente una de las más golpeadas por el accionar de los grupos armados ilegales, lo que ha dificultado el desarrollo civil y la implementación de proyectos de interés público. La situación se volvió más crítica cuando el personal de la central fue blanco de amenazas y ataques indiscriminados, evidenciando la vulnerabilidad de la fuerza laboral ante la coerción armada.

Solo dos semanas antes de la revelación de este informe en el Congreso, el Ministerio de Ambiente autorizó, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que el embalse de Hidroituango alcanzara su cota máxima. Esta decisión levantó la restricción ambiental que pesaba sobre el proyecto desde 2019 y forma parte de las medidas de preparación y respuesta ante el fenómeno de El Niño. La autorización técnica permitió operar a plena capacidad, aunque sin resolver la inseguridad derivada de la presión criminal descrita por EPM.

Llamados a la recuperación territorial

El representante Molina exigió que el Gobierno Nacional recupere el control del Bajo Cauca con la fuerza necesaria, desmantelando definitivamente al Clan del Golfo. Su declaración fue contundente al afirmar que el que se meta con la infraestructura del país se enfrenta al Estado, instando a una acción decidida para garantizar que nadie vuelva a ponerle la mano encima a Hidroituango. El congresista espera que, durante los próximos años bajo el actual enfoque gubernamental, se puedan unir esfuerzos entre la Gobernación, la Alcaldía y el Gobierno Nacional.

El objetivo articulado es que la lucha contra la criminalidad sea cada vez más contundente y eficiente, asegurando la seguridad de los trabajadores y la integridad del proyecto energético. El Bajo Cauca ha sido escenario de frecuentes operaciones de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo, incluyendo golpes a la minería ilegal y capturas de presuntos integrantes en municipios como Cáceres y Nechí en las semanas recientes. Estas acciones militares representan un esfuerzo institucional por revertir la situación de impunidad y control territorial que ha prevalecido durante años en la región.

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Desde el Congreso se espera que la denuncia conocida en la Comisión Segunda se traduzca en una respuesta estatal firme. Los legisladores y la sociedad civil reclaman dejar atrás los días en los que el personal de Hidroituango era blanco de ataques y extorsiones. La transparencia aportada por el informe de EPM sirve como base para exigir una política de Estado que proteja la infraestructura crítica, garantice el desarrollo local y restaure la autoridad del Estado en una de las zonas más conflictivas de Colombia.