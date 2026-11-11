Clan del Golfo exige cuotas navideñas a comerciantes en Antioquia

El EGC presiona a negocios en ocho municipios de Antioquia para financiar regalos navideños mediante extorsión obligatoria.

Comerciantes en diversos municipios del occidente, norte y noreste de Antioquia están siendo objeto de una intensa campaña de extorsión por parte del Clan del Golfo. Este grupo armado, que opera bajo la denominación Ejército Gaitanista de Colombia ( EGC), ha establecido un mecanismo coercitivo que obliga a los empresarios locales a desembolsar sumas económicas significativas durante el mes de diciembre. Las cifras exigidas oscilan entre doscientos mil pesos y cinco millones de pesos colombianos, dependiendo de la capacidad financiera de cada negocio.

Mecanismo de Cobro y Destino de Fondos

Las fuentes consultadas indican que el dinero recaudado tiene un propósito específico: la adquisición de juguetes y ganado porcino. Estos bienes serán distribuidos como regalos a las familias de la comunidad durante la temporada decembrina. Los afectados aseguran que estos pagos no tienen carácter voluntario, sino que son impuestos bajo amenaza directa. Esta estrategia ya fue documentada durante la Navidad de 2025, lo que demuestra una repetición estacional del modus operandi del grupo criminal.

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Líderes Sociales y Reuniones Coercitivas

La organización ha movilizado a sus "jefes sociales" para convocar reuniones con el sector comercial de distintos municipios. En estos encuentros, se fijan los montos obligatorios de manera personalizada, ajustados al tamaño y volumen de operaciones de cada establecimiento. La presión se ejerce directamente sobre los dueños de los negocios, quienes deben acudir a estas citas impuestas sin posibilidad de negociación. El objetivo es asegurar la recaudación masiva antes de las fiestas.

Impacto en Ituango, Toledo y Remedios

En Ituango, las reuniones coercitivas se han llevado a cabo en las veredas El Río y Quebrada del Medio, donde varios comerciantes fueron trasladados forzadamente. Situaciones similares se reportan en los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia. En Segovia, Remedios y poblaciones cercanas, además del dinero, se han solicitado cabezas de ganado como parte del pago. En Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas, la cuota mínima inicial es de quinientos mil pesos. Los mototaxistas, que ya pagan sesenta mil pesos mensuales, deben duplicar esta contribución en diciembre.

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Próximas Exigencias y Estrategia de Control

Las fuentes señalan que esta no será la única exigencia económica. A finales de diciembre y principios de enero, el EGC solicitará otra cuota adicional, supuestamente destinada a comprar útiles escolares para regalar a los niños. Esta práctica busca ganarse a las comunidades mediante donaciones financiadas con el mismo dinero extraído bajo intimidación. En febrero de 2026, unos veinte ganaderos y comerciantes de la vereda Helechales en Toledo fueron citados para pagar cuotas mensuales más altas, evidenciando la escalada de la presión.

Denuncias Previas y Falta de Protección

El 20 de octubre, caficultores de Toledo y San Andrés de Cuerquia denunciaron que el EGC les exigía una carga de café por cada diez producidas, o hasta el dieciséis por ciento de sus ingresos. La Policía de Antioquia informó que ninguno había presentado denuncia formal ante la Fiscalía, relacionando este silencio con el temor a represalias. Ante la falta de respuesta oficial sobre estrategias de protección, las autoridades instan a denunciar en las líneas 147 y 165.