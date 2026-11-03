Clan del Golfo y Disidencias Farc expanden control en Antioquia

Gobernación revela expansión del Clan del Golfo a 94 municipios y aumento de disidencias Farc en 75% durante política de Paz Total. Análisis de extorsión y economía ilegal en el departamento.

La Gobernación de Antioquia ha confirmado un significativo avance territorial de los grupos armados ilegales en el departamento durante el periodo reciente. Según los datos oficiales entregados al representante a la Cámara Simón Molina, el Clan del Golfo incrementó su influencia de 54 a 94 municipios entre 2022 y 2026.

Esta expansión abarca aproximadamente tres de cada cuatro de los 125 municipios existentes en Antioquia. Simultáneamente, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) registraron un crecimiento del 75% en su presencia, pasando de operar en 12 a 21 localidades.

Also read Desmantelan frente de disidencias FARC en Valle del Cauca durante operativo militar

Datos Oficiales Y Contexto Político

La información fue proporcionada a Simón Molina mediante la respuesta a un derecho de petición radicado el pasado 23 de octubre, según informó La FM. Estos datos reflejan los registros disponibles para las autoridades y no necesariamente miden un control territorial exclusivo, ya que se basan en información presentada por la Fuerza Pública en los consejos de seguridad.

El congresista Simón Molina atribuyó directamente el crecimiento de estas estructuras criminales a la política de Paz Total implementada por el Gobierno de Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el representante afirmó que el plan era quedarse con Antioquia y regalársela a los criminales, señalando que el Gobierno anterior dejó el departamento convertido en el territorio más codiciado por el Clan del Golfo.

Advertisement

Aumento De La Extorsión Y Criminalidad

La extorsión, un flagelo que afecta severamente a comerciantes y ciudadanos, mostró una tendencia ascendente notable. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, se registraron 8.390 casos en Antioquia, lo que representa un incremento del 56,8% respecto a los 5.350 casos del cuatrienio anterior.

El Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional detalló que, para el 14 de octubre de 2026, existían 1.631 casos registrados. Esta cifra representa una disminución del 3% en comparación con el mismo periodo del año 2025, aunque el volumen total sigue siendo históricamente alto para la región.

Economía Ilegal Y Control De Territorios

Las economías ilegales continúan siendo la principal fuente de financiación para estas estructuras. Los cultivos de coca disminuyeron un 8,6% en 2024, alcanzando 17.163 hectáreas, manteniendo a Antioquia como el quinto departamento con mayor superficie. El 97% de estos cultivos se concentra en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, subregiones donde el Clan del Golfo ha expandido su influencia.

Valdivia, el municipio con mayor área sembrada, pasó de 2.623 hectáreas en 2018 a 4.311 en 2024. Por otro lado, la minería de oro de aluvión, medida por la UNODC, alcanzó 45.042 hectáreas en 2025, representando el 38% del total nacional, con el 96% concentrado también en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste.

Advertisement

Impacto En La Seguridad Regional

A pesar de las operaciones de la Fuerza Pública, que incluyen la destrucción de un laboratorio en Puerto Valdivia y capturas en Rionegro, los grupos ilegales mantienen su expansión. La situación genera preocupación en el Congreso y las autoridades, quienes enfocan la mirada en la estrategia de seguridad para recuperar el control de los municipios bajo influencia identificada o reportada.