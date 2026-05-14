Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, asesinada en Jamundí (Valle del Cauca)

El asesinato de Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, ha conmocionado al país durante todos estos años. Desde que su hija desapareció, la mujer había liderado su búsqueda y además había denunciado amenazas y atentados en su contra a través de redes sociales. Hasta el momento de su asesinato, Claribel Moreno había expresado su determinación de nunca dejar de buscar a su hija hasta encontrarla y que se haga justicia.

El caso de Claribel Moreno , madre de Natalia Buitrago , joven desaparecida en Cartagena en 2021, ha conmocionado al país durante todos estos años. Desde que su hija desapareció, la mujer había liderado su búsqueda y además había denunciado amenazas y atentados en su contra a través de redes sociales.

Hasta el momento de su asesinato, Claribel Moreno había expresado su determinación de nunca dejar de buscar a su hija hasta encontrarla y que se haga justicia. El asesinato de Claribel Moreno se produjo en las últimas horas cuando se movilizaba junto a un hombre en una motocicleta, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Según información preliminar, la víctima habría recibido cuatro impactos de bala durante el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, ocurrido en zona rural de Jamundí





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