Clase media y Ley de Rescate: El impacto fiscal en hogares colombianos

Análisis de la Ley de Rescate y su incidencia en la clase media colombiana, revisando el aumento de impuestos, la definición de ingresos y las consecuencias económicas para millones de familias.

La propuesta legislativa conocida como Ley de Rescate ha generado un debate significativo sobre su impacto directo en los hogares de ingresos medios en Colombia. El gobierno radicó esta iniciativa la semana pasada, introduciendo cambios tributarios que afectarán desde productos básicos hasta servicios tecnológicos y de salud. Esta medida ha provocado que muchos ciudadanos cuestionen si sus familias realmente pertenecen a la población designada como clase media, dada la nueva carga fiscal impuesta sobre bienes esenciales.

Definición económica de la clase media

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la clase media se define como aquellos hogares que tienen menos del 10 % de probabilidad de caer en la pobreza. En el año 2024, los ingresos mensuales por persona en este segmento oscilaban entre los 900.000 pesos y los 4,8 millones de pesos. Estas familias son responsables de gastos recurrentes como la cuota del apartamento, la matrícula escolar y los planes de prepagada de salud, especialmente en un contexto donde las EPS atraviesan una crisis estructural.

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La composición demográfica de este grupo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. La proporción de la población clasificada como clase media aumentó del 27,9 % en 2021 al 38 % en 2025. Se trata predominantemente de habitantes urbanos, incluyendo empleados con salarios superiores al mínimo, profesionales independientes, pequeños empresarios locales como dueños de panaderías y universitarios de primera generación.

Mecanismo fiscal y propuesta del gobierno

La Ley de Rescate busca cerrar un importante hueco fiscal mediante la ampliación de la base impositiva del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La iniciativa propone aplicar el impuesto a productos alimenticios básicos como las lentejas y las frutas, así como a equipos tecnológicos como computadores y teléfonos celulares. Además, se eliminará el beneficio de tarifa cero para el servicio de internet en los estratos 1, 2 y 3, lo que incrementará significativamente el costo mensual de la conectividad para estas familias.

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Paralelamente, la reforma introduce un sistema de devolución del IVA que se reduce progresivamente a medida que los ingresos aumentan, hasta desaparecer por completo en el umbral inicial de la clase media. El gobierno argumenta que el Estado también realizará ajustes, pero ha establecido fechas y tarifas fijas para los nuevos impuestos mientras que los recuestos de gasto público permanecen como objetivos no cumplidos. Los economistas señalan que cerrar la brecha fiscal requiere necesariamente la entrada de nuevos ingresos tributarios.

Vulnerabilidad y perspectivas de crecimiento

La OCDE identifica a la clase media como la base del crecimiento económico, destacando su inversión en educación, vivienda, salud y confianza en las instituciones. Este sector no se define únicamente por ingresos, sino por la creencia en que el esfuerzo actual genera beneficios futuros. Sin embargo, casi un tercio de la población colombiana se encuentra en una situación vulnerable; aunque no es pobre, un mes desfavorable puede empujarlos hacia la indigencia.

La escalera social para este grupo se compone de tres pasos fundamentales: estudiar, conectarse y conseguir empleo formal. La nueva legislación impacta directamente los tres eslabones al encarecer la educación tecnológica y la movilidad digital. Estudios regionales advierten que la clase media no es inherentemente democrática y que, frente a la corrupción, el estancamiento económico o la amenaza de perder sus ganancias, puede mostrar descontento hacia el sistema político.

Consecuencias sociales y confianza institucional

El miedo a la pérdida de estatus es un motor potente de movilización social. La pregunta central ahora es cuánto costará en términos de capital social esta ley tributaria. La expectativa de movilidad social depende de la percepción de justicia en la distribución de la carga fiscal y de la efectividad de los servicios públicos.

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Para restaurar la confianza, el Estado debe demostrar que los recortes presupuestarios son reales y no solo metas futuras. La movilidad social requiere que la inversión en capital humano y acceso a servicios básicos sea accesible. Si la clase media siente que el sistema está diseñado para desalentar su progreso, la confianza en las instituciones disminuye, afectando el crecimiento económico a largo plazo y la estabilidad social del país.