CLASIFICACIÓN EN JUEGO EN ANTIOQUIA COMISIÓN POR EL ASCENSO COLPOMBIANO. ORSAMARSO VS INDEPENDENCIA MEDELLÍN

Dos equipos jugarán por el sueño de clasificación a la gran final del ascenso colombiano. El equipo dirigido por Harold Rivera buscará la victoria para asegurar su clasificación en Envigado. El técnico ha trabajado para recuperar la confianza de sus futbolistas y espera una reacción en el choque tan importante. Por su parte, el equipo de Alberto Suárez contará con un ambiente cargado de tensión y con la necesidad de ganar para quedar en la gran final.

El equipo cafetero enfrentará al cuadro naranja en Envigado a partir de las 18:00 horas (hora central), con la clasificación a la final del ascenso colomngo en juego.

Después de una caída en Armenia, Gustavo Adolfo El Coche será escenario del choque entre ambos equipos, en busca del boleto a la gran final. El equipo dirigido por Alberto Suárez deberá salir desde el primer minuto a buscar el triunfo en su casa y frente a su gente. El entrenador local ha prometido un equipo agresivo, intenso y decidido a imponerse desde el arranque.

El ambiente en Envigado cambiará radicalmente después de la derrota quindiana, y los locales necesitarán un resultado positivo para cerrar el cuadrangular con la clasificación correcta y situarse en la gran final del ascenso. Ambos equipos ya se enfrentaron en dos oportunidades, con victoria en ambas para Quindío, pero el escenario es mucho más pesado en esta ocasión.

El choque se avecina como una auténtica final anticipada dentro del ascenso colombiano, con los equipos jugándose absolutamnete todo por el sueño de llegar a la gran final del ascenso colombiano.





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