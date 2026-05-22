Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 13: ¿hubo cambios?

La clasificación general del Giro de Italia 2026 se encuentra en un estado de incertidumbre tras la etapa 13. El cuadro cardenal, que busca asegurar su clasificación a la final de la Liga BetPlay, se enfrenta a una serie de desafíos en condición de visitante.

El Giro de Italia 2026 se encuentra en su etapa 13 , y la clasificación general se encuentra en un estado de incertidumbre. El cuadro cardenal, que busca asegurar su clasificación a la final de la Liga BetPlay, se enfrenta a una serie de desafíos en condición de visitante.

El equipo deberá superar estos obstáculos para lograr su objetivo. El documental de James Rodríguez, que se estrenará en Netflix, ha generado gran expectativa entre los fanáticos del fútbol colombiano. El documental ofrece una mirada profunda a la vida deportiva del capitán de la Selección Colombia, revelando detalles desconocidos sobre su trayectoria





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