Claudia Arango gana premio Spain Talks por turismo sostenible en España

La periodista de EL COLOMBIANO Claudia Arango Holguín recibió el premio Spain Talks en la categoría Medios de Comunicación por sus reportajes sobre turismo responsable en España y Latinoamérica.

En la ciudad de Medellín se llevó a cabo una nueva edición de Spain Talks, un evento clave que congregó a profesionales y representantes del sector turístico de España y América Latina. El encuentro, organizado por el Instituto de Turismo de España ( Turespaña), organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, tuvo como objetivo principal reflexionar sobre la transición hacia un modelo de turismo más responsable y sostenible. Expertos de ambos lados del Atlántico se reunieron para promover el diálogo y el intercambio de experiencias centradas en la preservación cultural, el comercio justo y el turismo comunitario.

En el marco de este importante encuentro se entregaron los Premios Spain Talks, galardones diseñados para destacar el compromiso del sector turístico con las comunidades locales, la preservación de la identidad cultural y la generación de oportunidades de desarrollo en los destinos. Estos premios reconocen cuatro categorías específicas: Embajadores, Productos y experiencias turísticas, Empresas y Medios de comunicación, cada una enfocada en un aspecto crucial de la industria.

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Reconocimiento para medios de comunicación en Medellín

La editora de Cultura y Tendencias de EL COLOMBIANO, Claudia Arango Holguín, obtuvo el premio en la categoría de Medios de comunicación por tres artículos sobre turismo en España publicados entre el 15 de septiembre de 2025 y el 6 de octubre de 2026. La periodista ganó el reconocimiento por su publicación más reciente sobre Teruel y Zaragoza, titulada joyas escondidas para conocer en España, aparecida el 6 de octubre de 2026. Además, recibió premios por dos reportajes resultantes de un viaje a Palma de Mallorca: uno sobre cinco lugares para visitar en la isla, publicado el 15 de diciembre de 2025, y otro sobre la academia y el museo de Rafael Nadal en Manacor, publicado el 22 de septiembre de 2025.

Jurado y criterios de selección de los galardonados

EL COLOMBIANO se impuso frente a otros trabajos de medios de comunicación de Argentina, Chile y otros países nacionales. El jurado, integrado por los Consejeros de Turismo de España en Miami y en Buenos Aires, junto con representantes de medios de comunicación y asociaciones turísticas profesionales de América del Sur, destacó la amplia cobertura editorial sobre el atractivo cultural, deportivo y paisajístico de España. Ellos resaltaron cómo las publicaciones acercaron al lector colombiano experiencias emblemáticas en destinos como Aragón y Mallorca.

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Claves del éxito de Claudia Arango Holguín

Durante sus viajes, tanto de trabajo como de ocio, Claudia Arango Holguín se ha caracterizado por buscar historias atractivas que permitan a los lectores de EL COLOMBIANO conocer más sobre la cultura y las costumbres de los destinos que visita. Este año, también ha publicado crónicas sobre la caminata al letrero de Hollywood en Los Ángeles, el proceso para recrear la foto más famosa de Nueva York en el Top of the Rock del Rockefeller Center, y un recorrido por el Museo de la Academia dedicado a los Premios Óscar. Arango expresó su satisfacción al recibir el premio de manos de Turespaña, agradeciendo el reconocimiento y manifestando su deseo de volver pronto a España para seguir aprendiendo sobre el país.

Finalistas en otras categorías del certamen

En la categoría de Embajadores, el ganador fue el creador de contenido argentino Juan Ignacio Fernández Juve, conocido como @juaninoticias en redes sociales. Este premio valora la labor de quienes contribuyen a dar a conocer destinos y su patrimonio cultural, promoviendo una imagen de turismo vinculada al respeto por las comunidades locales. En la categoría de Productos y experiencias turísticas, Carrasco Viajes de Uruguay resultó ganador por destacar propuestas que permiten descubrir la identidad de los destinos mediante experiencias de artesanía y cultura local. Finalmente, Vietur de Argentina se llevó el premio en la categoría de Empresas, reconociendo su compromiso con prácticas turísticas responsables que contribuyen al desarrollo local y la protección de los valores culturales.