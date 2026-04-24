Claudia Cortina Presenta ‘Un Día Extraordinario a Todo Color’

La coach inspiracional Claudia Cortina lanza su primer libro, una experiencia interactiva que combina frases inspiradoras, preguntas para la reflexión y páginas para colorear, invitando a la resignificación personal y al descubrimiento del propósito de vida. El lanzamiento será este viernes en el Centro Cultural Museo Bibliográfico de Autores del Caribe.

La autora y coach inspiracional Claudia Cortina se prepara para un hito significativo en su carrera con el lanzamiento de su primer libro, ‘Un día extraordinario a todo color’.

Este proyecto, que fusiona la introspección personal con la creatividad artística, promete ser una herramienta poderosa para aquellos que buscan reconectar consigo mismos y encontrar un propósito en sus vidas. La presentación oficial tendrá lugar este viernes 24 de abril a las 6:00 p.m. en el emblemático Centro Cultural Museo Bibliográfico de Autores del Caribe, situado en la calle 68 #53-56, un espacio que celebra la riqueza literaria y cultural de la región.

El libro no es simplemente una lectura, sino una experiencia interactiva que invita al lector a participar activamente en su propio proceso de autodescubrimiento. A través de una combinación cuidadosamente seleccionada de frases inspiradoras, preguntas provocadoras que fomentan la reflexión profunda y páginas diseñadas para ser coloreadas, Claudia Cortina ofrece un camino único hacia la resignificación de conceptos clave como el sueño, la disciplina, la acción y la desconexión consciente.

La idea central es que al permitirnos desconectar del ruido externo, podemos conectar de manera más auténtica con nuestro interior, encontrando claridad y dirección en nuestras vidas. Colorear, según la autora, se convierte en una forma de meditación, un ejercicio que calma la mente y abre espacio para la introspección, mientras que la reflexión constante es la clave para avanzar con un sentido claro y definido.

El lanzamiento de ‘Un día extraordinario a todo color’ representa un paso adelante en el compromiso de Claudia Cortina de expandir su movimiento ‘Ser Extraordinario’, una iniciativa que ha impactado positivamente a miles de personas en Colombia y en toda Latinoamérica. Este movimiento, que se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, anima a sus seguidores a creer en sí mismos, a tomar acción y a vivir con un propósito claro y definido.

Claudia Cortina no es solo una autora, sino una líder inspiradora que ha dedicado su vida a empoderar a otros para que alcancen su máximo potencial. Con una sólida formación académica como Administradora con especialización en Mercadeo, y una vasta experiencia como coach profesional, conferencista y creadora de comunidad, Claudia ha demostrado una habilidad excepcional para conectar con las personas a un nivel profundo y motivarlas a superar sus límites.

Su enfoque se basa en la convicción de que todos tenemos la capacidad de vivir una vida extraordinaria, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar en nuestro crecimiento personal y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. El libro, por lo tanto, es una extensión natural de su trabajo, una herramienta tangible que ofrece a sus lectores las herramientas y la inspiración necesarias para embarcarse en su propio viaje de transformación.

La elección del formato, que combina texto e imágenes para colorear, refleja su deseo de crear una experiencia accesible y atractiva para personas de todas las edades y orígenes. Con más de 15 años de experiencia en liderazgo, gestión de proyectos y desarrollo humano, Claudia Cortina ha construido una reputación como una figura influyente en el ámbito del crecimiento personal y profesional.

Su trayectoria profesional está marcada por un compromiso constante con la excelencia y una pasión inquebrantable por ayudar a otros a alcanzar sus metas. A través de sus conferencias, talleres y programas de coaching, Claudia ha compartido sus conocimientos y experiencias con miles de personas, inspirándolas a descubrir su propósito, a superar sus miedos y a vivir una vida llena de significado.

‘Un día extraordinario a todo color’ es, en esencia, una invitación a abrazar la vulnerabilidad, a explorar nuestra creatividad y a reconectar con nuestra esencia más auténtica. El libro no ofrece soluciones fáciles ni recetas mágicas, sino que propone un proceso de autodescubrimiento gradual y continuo, basado en la reflexión, la acción y la conexión con nuestro interior.

La autora anima a sus lectores a tomar las riendas de sus vidas, a definir sus propios valores y a perseguir sus sueños con valentía y determinación. El evento de lanzamiento promete ser una celebración de la creatividad, la inspiración y el poder transformador de la palabra escrita. Se espera la asistencia de un público diverso, incluyendo seguidores de Claudia Cortina, amantes de la literatura y personas interesadas en el desarrollo personal





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