La excandidata presidencial Claudia López dice que no apoyará públicamente a Iván Cepeda ni a Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

La excandidata presidencial Claudia López dice que no apoyará públicamente a Iván Cepeda ni a Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

López, que obtuvo 225.517 votos en la elección del domingo, criticó a ambos candidatos y reiteró que representan un peligro para la democracia. Según López, el hecho de que Cepeda no se desmarque del presidente Gustavo Petro y de su propuesta de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente lo convierte en un candidato inviable. Por su parte, De la Espriella representa la oportunidad de reconstruir la alianza con EE. UU.

, según Defensores de la Patria, el movimiento liderado por el abogado. López también recordó que en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 apoyó sin reparos a Petro, pero esta vez no lo hará. Otros candidatos de centro e independientes, como Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo, también optaron por no respaldar públicamente a ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta.

López reiteró que tiene su voto secreto y no se sentirá representada por ninguno de los dos aspirantes a la Presidencia. La excandidata también recordó que puede convertirse en 'títere' de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente apoyo a su campaña





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