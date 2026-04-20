Claudia López lanza duras críticas a sus rivales por evadir debates presidenciales

La candidata presidencial Claudia López cuestionó la actitud de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, calificando su negativa a debatir como un acto de cobardía y falta de transparencia ante el país.

En una reciente entrevista concedida a EL TIEMPO, la candidata presidencial Claudia López arremetió con dureza contra sus contrincantes, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, exponiendo las profundas grietas existentes en el actual panorama político colombiano. La exalcaldesa de Bogotá calificó de cobardía y censura la negativa de ambos candidatos a participar en los debates presidenciales , un escenario que ella considera fundamental para la salud democrática del país.

Según López, la evasión sistemática de este ejercicio cívico por parte de sus rivales no es casual, sino una estrategia deliberada para ocultar la fragilidad de sus propuestas, la opacidad en la financiación de sus campañas y la inconsistencia de sus trayectorias públicas frente a los problemas estructurales de la nación. Al centrar sus críticas en Iván Cepeda, López cuestionó la legitimidad de su aspiración presidencial, señalando que resulta contradictorio que un político prometa grandes acuerdos nacionales mientras evita sistemáticamente el escrutinio público. La candidata denunció que Cepeda busca imponer condiciones restrictivas para participar en los debates, tales como la prohibición de tocar temas sensibles como la gestión del actual gobierno de Gustavo Petro o los fracasos evidentes de la estrategia de paz total. López enfatizó que este silencio es cómplice de una realidad alarmante, citando cifras como el incremento del 60 por ciento en el reclutamiento forzado de menores de edad y el fortalecimiento de las economías ilícitas. Para la exalcaldesa, la incapacidad de Cepeda para enfrentar estas preguntas es una prueba irrefutable de su desconexión con el sentir de la ciudadanía y su falta de preparación para liderar el ejecutivo en tiempos de crisis. Por otro lado, Claudia López dirigió sus dardos contra Abelardo de la Espriella, a quien acusó de intentar excluirla de los foros públicos por temor a quedar en evidencia ante el país. La aspirante de centro sostuvo que la campaña del abogado se basa exclusivamente en una retórica estridente y carente de sustento programático, enfocada en ataques personales en lugar de soluciones concretas para el sector público. López fue particularmente contundente al mencionar los señalamientos que pesan sobre el patrimonio de De la Espriella, sugiriendo que el temor de este a debatir responde a la imposibilidad de explicar legalmente el origen de los recursos que financian su aspiración. Al concluir su intervención, la candidata hizo un llamado enérgico a los electores, instándolos a evaluar quiénes poseen realmente el carácter y la transparencia necesarios para gobernar. López insistió en que el respeto por la democracia comienza por la disposición al diálogo franco y que cualquier aspirante que huya de las preguntas de la ciudadanía está demostrando, desde ya, su falta de idoneidad para ocupar la Casa de Nariño





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