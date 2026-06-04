Claudia López reacciona a la decisión de su exfórmula vicepresidencial de respaldar a Abelardo de la Espriella

La excandidata presidencial Claudia López se pronunció sobre la decisión de Leonardo Huerta de apoyar a Abelardo de la Espriella. Aseguró que seguirán defendiendo los derechos humanos, la diversidad, la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación.

La excandidata presidencial Claudia López se pronunció sobre la decisión de Leonardo Huerta de apoyar a Abelardo de la Espriella. Aseguró que seguirán defendiendo los derechos humanos , la diversidad, la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación .

López también expresó su gratitud y aprecio hacia Huerta y su familia, pero también enfatizó su libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. De acuerdo con el último boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente al preconteo con el 100 por ciento de las mesas informadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 por ciento.

Por su parte, Iván Cepeda Castro alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90 por ciento. Paloma Valencia le compite a la campaña del petrismo y también invita a un café a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo. La Nueva Historia y Leonardo Huerta han decidido apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial.

Sin embargo, aseguraron que seguirán defendiendo los derechos humanos y la diversidad





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