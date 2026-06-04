Claudia López revela su postura para la segunda vuelta presidencial

La ex alcaldesa de Bogotá se refirió este miércoles 3 de junio al panorama del país tras resultados de este 31 de mayo.

Claudia López , ex candidata presidencial, reveló su postura para la segunda vuelta de las elecciones entre De la Espriella y Cepeda : "Yo tengo mi voto" La ex alcaldesa de Bogotá se refirió este miércoles 3 de junio al panorama del país tras resultados de este 31 de mayo.

La excandidata presidencial Claudia López se pronunció sobre el escenario electoral que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Claudia López reaccionó a la decisión de su ex fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, de respaldar a Abelardo de la Espriella: "No la comparto" Abelardo de la Espriella alcanzó 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios. Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90 %.

Ambos candidatos avanzaron así a la definición presidencial que se llevará a cabo este mes. López participó este 3 de junio en una transmisión en vivo en la que explicó cuál será su posición. La respuesta de Claudia López frente al panorama de la segunda vuelta presidencial con plena autonomía para tomar una decisión en las urnas y descartó entregar una orientación de voto a favor de alguno de los finalistas.

En ese contexto afirmó que los electores son "completamente libres" y agregó que "si para alguna elección son libres, por fortuna, es para la presidencia".

"Así que yo no le voy a endosar a nadie ningún voto. Yo tengo mi voto", expresó durante la transmisión. Más adelante insistió en que no hará pronunciamientos de apoyo electoral y sostuvo: "Esto no tiene que ver con endoso, nada por el estilo. Yo no voy a endosar a nadie porque ninguno de esos dos es mi proyecto".

Sus declaraciones se producen en un momento en el que diferentes sectores políticos buscan consolidar apoyos para la segunda vuelta, luego de que la diferencia entre los dos aspirantes quedara por debajo de lo esperado. Aunque descartó respaldar públicamente a alguno de los candidatos, López planteó que el escenario actual exige una reflexión colectiva sobre el uso del voto y la participación ciudadana.

En ese sentido manifestó que "creo que podemos tomar una discusión colectiva" y añadió que "si jugamos sabiamente, se los dije antes de la primera vuelta y lo quiero reiterar ahorita, lo que más nos da poder, esta es una campaña reñida, aquí nadie la tiene ganada, nadie". La ex aspirante presidencial hizo referencia a la competitividad de la contienda y sostuvo que el resultado de la elección permanece abierto.

Según dijo, la estrecha disputa entre los dos candidatos convierte el voto ciudadano en un elemento determinante para el desenlace de la elección. En su intervención también se refirió al papel que, a su juicio, pueden desempeñar los electores durante las semanas previas a la segunda vuelta.

"Y lo que tenemos que usar es sabiamente el poder de nuestra cédula, de nuestro voto, de nuestra voz independiente", afirmó. López explicó que, desde su perspectiva, la participación de los ciudadanos puede influir en las posiciones de quienes disputan el cargo. En ese punto sostuvo que "cualquiera puede ganar".

"Así que creo que ese mensaje, sin ponernos de acuerdo, porque yo he conversado con Juan Daniel (Oviedo) y con Sergio (Fajardo), pero ese es un poco el mensaje que compartimos", señaló. De igual forma, insistió en la necesidad de mantener una posición independiente frente a los dos candidatos que disputarán la Presidencia.

"Sabiduría, serenidad, firmeza en las convicciones", expresó al referirse a la manera en que, según dijo, deberían asumirse las semanas previas a la votación definitiva. EL TIEMPO. Hay que destacar que, en otro punto de su transmisión en vivo, López opinó sobre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La exfuncionaria indicó que tiene "una profunda desconfianza de lo que es, de lo que representa, de la persona, de los principios, de la ética, del actuar de Abelardo de la Estrella". Por otro lado, destacó que "con Paloma (Valencia) y con Iván (Cepeda) fui compañera en el Senado. Los conozco de hace muchos años, a Paloma hace unos 10 o 15 años, a Iván hace 30 por lo menos, y sé que ambos son personas decentes".

Paloma Valencia le compite a la campaña del petrismo y también invita a un café a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo. La ex alcaldesa detalló directamente sobre el aspirante del Pacto Histórico que es "un hombre decente, es un hombre que se ha negado a tener a los corruptos del gobierno en su campaña, y eso habla muy bien de él, asumiendo un costo electoral, pero Iván no ha transigido en sus principios, y cuando dice que quiere hacer un pacto ético, yo le creo, le creo porque así ha sido su vida, y así ha sido su campaña".

Subrayó que tanto con Cepeda como con Valencia, excandidata del Centro Democrático, tiene "profundas diferencias. Ninguno es mi candidato, por algo competí contra ellos, creo tener un mejor programa, etcétera, pero los ciudadanos han tomado una decisión y la tenemos que acatar"





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