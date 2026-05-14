Claudia López y Leonardo Huerta discuten su proyecto político y la situación del país en la campaña presidencial

La candidata presidencial Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, conversaron en Dos Puntos con Vanessa de la Torre sobre las propuestas con las que buscan llegar a Casa de Nariño en las elecciones del próximo 31 de mayo. En primer lugar, López reconoció que, en este momento, está feliz con su proyecto político y la campaña que están llevando a cabo. Además, abordaron la situación del país, en particular la de orden público y la crisis de seguridad que existe en varias ciudades y regiones.

En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos, de Caracol Radio, la candidata presidencial Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, conversaron acerca de las propuestas con las que busca llegar a Casa de Nariño en las elecciones del próximo 31 de mayo.

En primer lugar, López reconoció que, en este momento, está feliz con su proyecto político: ‘Nos estamos gozando la campaña, los debates, presentar nuestro programa, recorrer el país y hablar con la gente. La gente me ve en la calle y me dice: ‘Yo la felicito, qué buena actitud, qué buena energía, tiene una campaña fresca, nos encanta su contenido’





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Candidata Presidencial Claudia López Propuestas Políticas Situación Del País Orden Público Crisis De Seguridad Debates Campaña Recorrer El País Presentar Programa Hablar Con La Gente Proceso Electoral Fraude Registraduría Financiación Pública Proceso De Paz Parapolítica Grupos Armados Ilegales Coacción Clientelismo Político Asesinatos Asesinatos De Periodistas Y Líderes Sociales Paz Total Falla Asesinatos De Líderes Sociales Asesinatos De Periodistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yalí llora a sus muertos: Dos días de duelo municipal por dos muertes violentasEn Minuto30.com las últimas noticias de Política, Economía, Deportes, Judiciales, Orden público, Tecnología, Entretenimiento, Nación, Opinión.

Read more »

Dos fallecidos y dos heridos en accidente vial en Puerto Rico, CundinamarcaUn grave accidente de tránsito se reportó este martes 12 de mayo, en la vía Bogotá - Mesitas, en el sector conocido como Puerto Rico. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en este siniestro. La investigación preliminar apunta que el accidente involucró a motocicletas y se registró al movilizarse las víctimas. Las autoridades recolectan información para establecer las causas del siniestro y los daños ocasionados.

Read more »

El 8 de agosto vamos a entregar los medicamentos a los que necesiten continuidad: Leonardo HuertaPeriodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital y televisión. Amor por la radio, la tecnología y el turismo.

Read more »

Accidente en ruta Bogotá-Mesitas deja dos muertos y dos heridos, involucradores motocicletas derribadasDos motociclistas murieron y otras dos resultaron heridas en un accidente en la ruta Bogotá-Mesitas en un sector de Cundinamarca, reportado por ambulancias y bomberos en el lugar.

Read more »