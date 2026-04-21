Claudia Sheinbaum exige reforzar seguridad en sitios turísticos tras tiroteo en Teotihuacán

La presidenta de México solicita mayores controles de armas en zonas arqueológicas y turísticas luego de un ataque premeditado en Teotihuacán que dejó víctimas internacionales.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , ha hecho un llamado urgente para implementar protocolos de seguridad mucho más rigurosos en los principales destinos turísticos y monumentos históricos del país. Esta declaración surge tras el trágico incidente ocurrido recientemente en la icónica zona arqueológica de Teotihuacán , donde un ataque armado dejó un saldo lamentable de una persona fallecida y trece heridos.

El suceso ha conmocionado a la opinión pública internacional, especialmente considerando la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol, evento en el cual México será una de las sedes principales junto a sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Durante una rueda de prensa oficial, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, aclaró que el ataque no fue un evento espontáneo o fortuito, sino una acción premeditada por el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, un hombre de entre 30 y 35 años de edad. Según los informes preliminares de las autoridades de seguridad, el atacante logró ingresar al sitio arqueológico portando un arma de fuego oculta en una mochila, la cual también contenía diversos materiales, incluyendo literatura, imágenes y manuscritos que, de acuerdo con las investigaciones, guardan una estrecha relación con actos de violencia registrados anteriormente en otros contextos. La dinámica de los hechos fue particularmente tensa cuando, tras perpetrar el asesinato de una turista de nacionalidad canadiense, el sujeto fue interceptado por elementos militares destacados en la zona. Al verse acorralado por las fuerzas de seguridad, el agresor tomó la fatal decisión de quitarse la vida mediante un disparo en la cabeza. Entre las personas lesionadas, que fueron trasladadas de emergencia a diversos hospitales cercanos para recibir atención especializada, se encuentran ciudadanos de distintas nacionalidades, incluyendo una mujer colombiana, un ciudadano brasileño, dos estadounidenses y un menor de edad de tan solo seis años, lo que eleva el grado de preocupación sobre la vulnerabilidad de estos espacios. La presidenta Sheinbaum enfatizó enfáticamente que, de acuerdo con los hallazgos periciales y psicológicos iniciales, este episodio no guarda relación con estructuras del crimen organizado ni grupos delictivos habituales en la región. Por el contrario, las investigaciones sugieren que el individuo padecía problemas de salud mental y se encontraba bajo la influencia de eventos violentos ocurridos en el extranjero, lo que derivó en este acto de agresión desarticulada. No obstante, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que esta es la primera ocasión en que se registra un incidente de tal magnitud dentro de un centro ceremonial de esta relevancia cultural, por lo cual es imperativo rediseñar las estrategias de vigilancia y control de acceso. El Gobierno mexicano se encuentra bajo una presión significativa para garantizar que la infraestructura turística no solo sea atractiva para los visitantes, sino también un santuario de paz. La propuesta de la mandataria se centra en la revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en las entradas de sitios arqueológicos y zonas de alta afluencia turística para impedir que personas armadas puedan vulnerar la tranquilidad de los turistas. La administración federal ha manifestado su compromiso de reforzar la presencia policial y la tecnología de vigilancia, buscando asegurar que eventos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, protegiendo así la reputación de México como un destino seguro y acogedor para los millones de visitantes que arriban al país anualmente, especialmente en el contexto de la próxima justa mundialista que requerirá estándares de seguridad de clase mundial





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