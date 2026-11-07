Claudio Cataño sobre El despertar: la contradicción humana frente a la violencia

Claudio Cataño analiza El despertar de Jaime Osorio Márquez, explorando cómo los individuos pueden convertirse en lo que combaten, un legado del director fallecido.

En el contexto del estreno de su nueva película, El despertar, el actor Claudio Cataño compartió sus reflexiones más profundas con el periodista Vea de El Espectador, analizando el legado cinematográfico de su director, Jaime Osorio Márquez.

La tesis sobre la naturaleza humana y la violencia

El trabajo interpretativo le permitió a Cataño explorar a un personaje atravesado por la violencia, enfrentando una contradicción que considera inherente a la naturaleza humana: la posibilidad de terminar convertidos en aquello que hemos pasado la vida combatiendo.

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La trama sigue a un francotirador que llega a la selva con la misión de asesinar a un hombre llamado Martín. A medida que avanza la historia, el personaje pierde el control y se enfrenta a una amenaza que no consigue comprender, generando un conflicto interno que trasciende la acción externa.

Para el actor, el conflicto más interesante no está solamente en aquello que acecha a los soldados, sino en lo que emerge de ellos cuando sus certezas empiezan a desaparecer. Esta tensión alcanza su punto máximo en la conversación entre Rojas y Martín, donde este último cuestiona si el cabo puede considerarse un justiciero si también recurre a la violencia.

Desmontando los discursos de justificación

Claudio Cataño considera que ese enfrentamiento dialéctico constituye una de las claves del relato de Osorio, pues busca desmontar la división binaria entre buenos y malos.

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El cineasta nos muestra, a través de estos personajes, la podredumbre que hay detrás de los discursos y las ideas que justifican el ejercicio de la fuerza. Se supone que uno es el villano y el otro es el justiciero que viene, pero también hay una especie de fusión de los dos individuos, como si fueran dos caras de una misma conciencia que se miran y se responden.

Es una conversación muy potente porque es la tesis del proyecto. Jaime y la estructura de su historia desmontan el tema de los ideales y de buenos y malos, revelando la complejidad moral de los actores involucrados.

Reflexiones filosóficas y el legado de Osorio

Claudio Cataño le contó a Vea de El Espectador que El despertar es la primera entrega de una trilogía, abriendo las puertas a una narrativa continua sobre estos temas.

Al preguntarle si una persona puede terminar pareciéndose a aquello que ha rechazado durante toda su vida, Cataño recuerda una reflexión filosófica donde el autor advierte sobre el riesgo de convertirse en monstruo mientras se lucha contra ellos.

El actor reconoce que no recuerda la formulación exacta, pero encuentra en esa idea una manera de explicar lo que ocurre tanto en la historia como fuera de ella. Esta contradicción no se limita a los individuos, sino que también aparece en los procesos colectivos y políticos, cuando quienes llegan al poder con la intención de transformar aquello que consideran injusto terminan reproduciendo sus mismos mecanismos.

El círculo de la violencia y la responsabilidad interna

La violencia puede convertirse en un círculo difícil de romper cuando se presenta como una herramienta legítima para alcanzar justicia.

La historia nos demuestra que normalmente toda reforma y contrarreforma termina convirtiéndose en aquello que inicialmente estuvo combatiendo y adolece de los mismos males. Esto se aplica también a los seres humanos individuales. Quien nace y ejerce violencia está condenado a repetir eso una y otra vez, pues nos convertimos normalmente en aquello que más odiamos y más tratamos de justificar.

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La reflexión conecta con otra de sus respuestas, quizá la más personal de la entrevista. Para el bogotano de 39 años, el miedo no está únicamente en aquello que desconocemos, sino en reconocer que también podemos albergar comportamientos que preferimos atribuirles a otros. Mirar hacia adentro implica aceptar una responsabilidad que no siempre estamos dispuestos a asumir.

Lecciones de esfuerzo y actitud profesional

Esa exploración de la naturaleza humana fue una de las razones por las que Claudio Cataño considera tan importante haber participado en El despertar, una obra que supera las convenciones del género.

El actor habla de Jaime Osorio como un director cuya obra convierte la guerra, el miedo y la psicología de sus personajes en asuntos centrales de su cine, dejando la película como parte de su legado cinematográfico tras su fallecimiento en 2021.

Para el actor, trabajar a su lado cambió la manera en que entiende su oficio, desde la preparación de un personaje hasta la forma de asumir un proyecto. Más que una enseñanza técnica, destaca la actitud del director frente a las dificultades y su compromiso con el trabajo, sin quejarse ni dejar un set tirado.

Me siento honrado. Creo que fue un privilegio. Me aportó muchísimo a la manera en que entiendo hoy mi oficio, cómo decido actuar frente a los personajes, cómo me paro frente a una cámara y cómo asumo un proyecto. Jaime también me dio una lección acerca del esfuerzo y la actitud, enseñándome a ir a fondo sin miedo y sin pedir permiso.

Exigencias físicas del rodaje nocturno

La experiencia también tuvo exigencias físicas significativas que marcaron la producción de la película.

Claudio Cataño recuerda que fueron seis meses de rodaje nocturno, con jornadas prolongadas y equipos pesados, lo que añadió otra capa de complejidad a la interpretación y la logística del proyecto cinematográfico.