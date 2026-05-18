Clemencia Vargas muestra su inclinación a votar y alienta a los seguidores a respaldar a los candidatos de Cambio Radical por encima del continuismo gubernamental

La muerte del exvicepresidente, Clemencia Vargas, sigue influyendo en la elección clave del partido Cambio Radical. La persona a cargo de su legado, Mimbrele Granados, ha pedido a los votantes respaldar a los candidatos de Cambio Radical que no representen el continuismo gubernamental, prometiendo apoyarlos enfáticamente. Las encuestas prometen establecer la fuerza del próximo gobiernoRezonando.

Clemencia Vargas dio a conocer su intención de voto y, al parecer, toma como referencia las elecciones, así como la recomendación del exvicepresidente, quien instó a apoyar al que encabezara las encuestas.

A pesar de haber fallecido el 8 de mayo de 2026, sus recomendaciones como líder natural del partido opositor Cambio Radical, seguían siendo respaldadas, animando a los candidatos que no representen la continuidad del gobierno actual. En un post en su cuenta de Instagram, publicó la siguiente frase: 'Con el que vaya punteando’ y, por supuesto, la encuesta de apoyo a los candidatos, donde Iván Cepeda suma el 36% y Abelardo el 31,5%.

Esto sería un mensaje a los integrantes de las bancadas en Senado y Cámara de Representantes de Cambio Radical, que han estado en discusión desde antes de Semana Santa, tratando de debatir la agenda legislativa entre sus miembros que terminan su legislatura el 20 de julio y los que acaban de llegar. Solo algunos congresistas ya habían tomado posiciones, pero la mayoría ha sido prudente al anunciar su decisión.

Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido respaldan a Abelardo De la Espriella, mientras que Carolina Arbeláez apoya a Paloma Valencia





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