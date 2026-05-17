Club Atlético San Martín empató 1-1 con Junior en semifinales y jugará nuevo partido de vuelta en el Romelio Martínez.

Dos goles para Junior y uno para Santa Fe en partido en Bogotá dejaron 1-1 y pie y tierra para la segunda fase. Mensaje sobre el partido en medios sociales a través de un enlace a un video sobre el partido.

El partido de ida por las semifinales en Bogotá finalizó en un resultado de 1-1, con gol para ambos equipos. Junior , tras superar a Santa Fe en lesiones, mostró un compromiso serio en el encuentro.

Santa Fe se escapó del dominio rojiblanco en el minuto 20 gracias a un disparo que superó al meta Junior. Junior aprovechó una acción desafortunada para anotar el empate en el minuto 37, tras un remolcado de Jhomier Guerrero en la área que Club Atlético San Martín no logró despejar.

Finalmente, un gol a manos de Jhomier Guerrero en el minuto 38 le dio al equipo visitante el resultado definitivo. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 23 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Romelio Martínez





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