CNE anula la postulación de testigos y auditores de sistemas en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la ampliación de los plazos para la postulación de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores electorales que vigilarán los comicios de presidente y vicepresidente de la República el próximo 31 de mayo. La medida busca garantizar una mayor cobertura de veeduría y fortalecer los mecanismos de transparencia y control ciudadano durante la jornada de votaciones.

De acuerdo con el último balance del CNE, el aplicativo ha registrado hasta ahora 39.506 postulaciones para testigos electorales en los consulados de Colombia en el extranjero.

El CNE ha anunciado la ampliación de los plazos para la postulación de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores electorales que vigilarán los comicios de presidente y vicepresidente de la República el próximo 31 de mayo. Con esta modificación, la plataforma tecnológica del organismo electoral permanecerá abierta hasta el cierre del plazo de postulación.

La decisión de ampliar los plazos se toma con el objetivo de garantizar una mayor cobertura de veeduría y fortalecer los mecanismos de transparencia y control ciudadano durante la jornada de votaciones. Reporte oficial también indicó que, en las otras categorías institucionales, ya se encuentran inscritos 939 auditores de sistemas designados por las diferentes agrupaciones políticas, así como 229 observadores internacionales y 80 observadores nacionales.

Finalmente, la entidad electoral aclaró que las fechas para el registro de los testigos electorales que operarán dentro del territorio nacional no sufrieron modificaciones, por lo que el plazo máximo para su postulación se mantendrá vigente hasta el cierre del plazo notificado al public





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Political Constitutional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, envió una carta a Armando Benedetti sobre 'graves riesgos de seguridad' en el proceso electoral en ColombiaEn el marco de las elecciones presidenciales 2026 que tendrán la primera vuelta el próximo 31 de mayo, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, hizo una advertencia sobre 'graves riesgos de seguridad y falta de garantías en el proceso electoral'.

Read more »

Gobierno nacional califica como 'bulla electoral' denuncias sobre presuntas interferencias en eleccionesEl ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como una 'bulla electoral' las denuncias sobre presuntas interferencias de grupos armados en distintas regiones del país de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

Read more »

Gobierno de Gustavo Petro insiste en auditorías de los softwares en reunión con el CNE y veedurías internacionalesEl presidente Gustavo Petro se reunió en la mañana de este jueves con los principales observadores internacionales que vigilarán las elecciones presidenciales y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz.

Read more »

¿Está garantizada la transparencia electoral? Esto responde el presidente del CNEEl presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, explicó en entrevista con La FM detalles sobre la llegada de misiones internacionales y el e...

Read more »