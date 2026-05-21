CNE aprueba candidatura presidencial de Assets de la Espriella

El tribunal electoral rechazó la solicitud para revocar la candidatura de Assets de la Espriella, considerada por grupos significativos de ciudadanos, y concluyó que no existían pruebas de irregularidades ni causales de inhabilidad.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena del tribunal electoral , respaldando a la magistrada Alba Lucía Velásquez. El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) rechazó la solicitud que buscaba revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, inscrito por el movimiento ‘Defensores de la Patria’, para las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

La campaña cumplió con los requisitos exigidos por la ley para su inscripción, y, pese a las firmas anuladas, alcanzó el umbral mínimo exigido, correspondiente al 3 % del censo electoral válido, requisito establecido para avalar candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. En su análisis, la corporación electoral concluyó que no existían pruebas de conductas irregulares ni causales de inhabilidad que justificaran retirar a De la Espriella de la contienda presidencial.

Con esta decisión, el caso quedó cerrado y el candidato podrá continuar en carrera hacia la primera vuelta presidencial prevista para finales de mayo. Mientras se resolvió el proceso contra Abelardo de la Espriella, el CNE aún tiene pendiente pronunciarse sobre las denuncias relacionadas con Iván Cepeda. En ese expediente se investigan presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de consulta del Pacto Histórico, caso que continúa en estudio dentro del tribunal electoral.

La Sala Plena del tribunal electoral estuvo integrada por los magistrados X, Y y Z. Bajo su autoría, la corporación electoral emitió su decisión, respaldada por la magistrada Velásquez. En su análisis, la Sala Plena concluyó que la campaña cumplía con los requisitos exigidos por la ley y que no existían pruebas de conductas irregulares ni causales de inhabilidad que justificaran retirar a De la Espriella de la contienda presidencial





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