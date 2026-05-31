CNE confirma récord de actores electorales para presidenciales 2026 con 373.612 testigos en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 contarán con más de 398.000 actores electorales acreditados, estableciendo un récord en la historia reciente del país. Esta cifra incluye 373.612 testigos en territorio nacional y 9.624 en el exterior, además de observadores y auditores. La cobertura de testigos alcanzará el 98,3% de las mesas de votación, un incremento significativo frente a 2022. El CNE destacó la implementación de una plataforma digital para la acreditación y anunció medidas especiales contra la violencia política hacia las mujeres.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) confirmó que para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 se han acreditado más de 398.000 actores electorales, entre testigos, observadores y auditores, para vigilar el desarrollo de la jornada en todo el territorio nacional y en el exterior.

Esta cifra representa el mayor número de actores acreditados en la historia reciente del país, con un total de 373.612 testigos electorales en Colombia y 9.624 en el exterior. De acuerdo con el organismo electoral, de las 122.016 mesas de votación habilitadas, 119.950 contarán con presencia de testigos, lo que equivale a una cobertura del 98,3%. Esta cobertura supone un incremento significativo respecto a las elecciones presidenciales de 2022, con más de 191.000 testigos adicionales.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, señaló que las fallas en la acreditación de testigos electorales solo alcanzan el 0,02% del total de 1,07 millones de registros procesados, lo que refleja la eficiencia del sistema implementado. Los testigos electorales son personas designadas por partidos, movimientos, coaliciones o candidatos para supervisar la votación en mesas específicas, estar presentes durante el cierre y firmar las actas.

Entre sus funciones destaca la posibilidad de tomar fotografías de los formularios E-14 para remitirlos directamente a sus organizaciones políticas, una medida que agiliza la transmisión de resultados preliminares. Paralelamente, se han acreditado observadores nacionales e internacionales que realizarán un seguimiento imparcial del proceso, así como auditores con acceso técnico a los centros de cómputo para verificar la integridad de los sistemas durante el preconteo y el escrutinio.

El proceso de postulación y acreditación se llevó a cabo mediante una plataforma digital unificada, que permitió validar identidades, cruzar bases de datos y emitir credenciales verificables con códigos QR. Este sistema reemplazó los procedimientos manuales de elecciones anteriores y operó durante toda la etapa de registro, garantizando transparencia y reduciendo errores. Una vez cerradas las mesas a las 4 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciará el preconteo, cuyos resultados son preliminares.

El escrutinio oficial comenzará el 1 de junio ante las comisiones escrutadoras departamentales. El CNE recordó que, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio.

Además, se han implementado medidas especiales para prevenir la violencia política contra las mujeres, incluyendo monitoreo digital de redes sociales, rutas de denuncia y coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El CNE enfatizó que su rol es la inspección, vigilancia y control electoral, mientras que la logística de las elecciones corresponde a la Registraduría.

A pesar del positivo balance en la acreditación, el Ministro de Defensa reportó algunos presuntos casos de corrupción electoral, aunque afirmó que la jornada transcurrió de manera tranquila en términos generales. La alta participación de actores electorales busca garantizar la transparencia y la confianza en el proceso, especialmente en un contexto político polarizado. La cobertura cercana al 98% de las mesas con testigos asegura un monitoreo extensivo, reduciendo los espacios para irregularidades.

La implementación de tecnología para la acreditación y la verificación de identidades marca un avance en la modernización electoral. La posibilidad de que los testigos fotografíen los formularios E-14 permite una difusión rápida de los resultados preliminares, aunque el CNE reiteró que solo los resultados del escrutinio oficial son vinculantes. Las medidas de protección a mujeres candidatas y votantes buscan fomentar una participación sin violencia.

La separación de funciones entre el CNE y la Registraduría es clave para la creditedibilidad, aunque en ocasiones genera confusiones en la ciudadanía. La segunda vuelta plantea un escenario decisivo que definirá la dirección del país en los próximos años. La presencia de observadores internacionales añade un capa de supervisión externa que puede reforzar la legitimidad de los comicios





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