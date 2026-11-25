El Consejo Nacional Electoral desplegará a 117 funcionarios y supervisará 501 mesas de votación este fin de semana para la consulta del Valle de San Nicolás en Antioquia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado su plena disposición para ejecutar la supervisión integral de la jornada de votación programada para este fin de semana en la subregión del Oriente antioqueño. Este proceso electoral local tiene como objetivo central determinar si la comunidad acepta la creación de una nueva área metropolitana designada como el Valle de San Nicolás.

Juan Felipe Lemos, quien ejerce la presidencia de este organismo electoral nacional, ha detallado extensivamente el despliegue logístico y operativo que se ha implementado para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del ejercicio democrático en las ocho municipios involucrados en esta decisión histórica.

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Despliegue Logístico y Supervisión Electoral

La institución ha comisionado a un total de 117 funcionarios públicos, quienes estarán distribuidos estratégicamente en distintos roles para acompañar cada fase del proceso. Esta estructura jerárquica busca asegurar una coordinación eficiente entre todos los actores involucrados en la jornada de sufragio.

La cobertura física incluirá la asignación de un funcionario específico para cada uno de los 87 puestos de votación identificados. Además, se ha designado un coordinador principal por municipio, cuya responsabilidad será la articulación operativa, logística y la gestión directa con las autoridades locales y el Puesto de Mando Unificado.

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Recursos Humanos y Capacitación de Jurados

Para el correcto funcionamiento de las urnas, se han designado 3.665 jurados de votación, quienes operarán en conjunto con las 501 mesas de votación que están habilitadas oficialmente para esta consulta. Esta infraestructura humana es fundamental para procesar los sufragios de manera ordenada.

El organismo electoral también ha facilitado la participación de 502 testigos pertenecientes a organizaciones políticas y sociales. El 28 de noviembre se llevará a cabo una sesión de capacitación obligatoria para estos 502 testigos inscritos, asegurando que ejerzan su labor de fiscalización con la máxima rigurosidad y conocimiento de los protocolos.

Garantías ante Denuncias y Fiscalización

Juan Felipe Lemos ha abordado directamente las denuncias sobre presuntas irregularidades que circulan en la opinión pública y en ciertos municipios. Aunque el CNE no tiene competencia legal para investigar delitos, ha remitido formalmente estos casos a la Fiscalía y a los órganos de control competentes para su revisión inmediata.

En los comités de garantías electorales convocados por la Gobernación de Antioquia, realizados en El Santuario, La Ceja, Rionegro y Guarne, no se han presentado señalamientos graves. La próxima sesión programada para el 27 en El Carmen de Viboral continuará monitoreando estos aspectos para proteger la transparencia del proceso.

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Compromiso con la Transparencia y el Futuro Local

La prioridad final del Consejo Nacional Electoral es actuar con absoluta objetividad para velar porque la consulta popular se desarrolle con todas las condiciones de transparencia necesarias. Este compromiso busca que la comunidad pueda ejercer su voto con tranquilidad y que los resultados reflejen fielmente el querer de la ciudadanía del Oriente Antioqueño.