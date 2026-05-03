CNE investiga candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga la candidatura de Abelardo de la Espriella por supuestas irregularidades en la recolección de firmas. El candidato tiene cinco días para presentar sus descargos mientras se analiza la autenticidad de más de 3.100.892 firmas cuestionadas. La investigación podría afectar su inscripción definitiva en las elecciones de 2026, en un contexto de polémicas y estrategias políticas.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) ha iniciado una investigación sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella debido a presuntas irregularidades en la recolección de firmas de apoyo.

El aspirante tiene un plazo de cinco días para presentar sus descargos y aportar pruebas que respalden la legitimidad de su proceso. La denuncia, presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca, cuestiona la autenticidad de más de 3.100.892 firmas, alegando que muchas no corresponden al puño y letra de los ciudadanos.

Esta situación ha llevado al CNE a ordenar pruebas para verificar si existieron irregularidades sustanciales en la recolección de apoyos, lo que podría afectar la inscripción definitiva de la candidatura. El ente electoral ha sido claro en que necesita material probatorio sólido para tomar una decisión, por lo que ha dado un plazo para que el candidato presente su defensa. Aunque inicialmente se aceptaron más de 5.079.000 firmas, el alto número de rechazos ha generado dudas sobre la metodología empleada.

De la Espriella ha defendido su proceso, asegurando que todas las firmas fueron verificadas internamente y que ha recurrido a la Registraduría para impugnar las anulaciones, las cuales, según él, afectaron a todos los aspirantes por igual. El CNE ha solicitado a la Registraduría certificaciones detalladas sobre el total de firmas presentadas y las razones legales de las anulaciones, información crucial para determinar si hubo intención de manipulación.

Mientras tanto, la presión sobre el comité del candidato aumenta, ya que debe demostrar la validez de su campaña en un calendario electoral que avanza hacia las elecciones del 31 de mayo de 2026, respetando las garantías del debido proceso. En otro frente, desde Pereira, Paloma Valencia propone exonerar del pago del SOAT a motos de hasta 250 cc para los estratos 1, 2 y 3, mientras en Medellín, la Alcaldía recusa al exalcalde Daniel Quintero para que no intervenga en decisiones sobre la salud.

Además, desde La Ceja, Valencia aseguró que podría derrotar a Iván Cepeda en primera vuelta, en medio de un escenario político que se intensifica con debates sobre temas como la salud, la justicia y la seguridad. Madres de niños con discapacidad exigen un trato digno en el sistema de salud de la Policía, mientras que un caso de muerte en un rodaje en Bogotá divide a los expertos entre legítima defensa u homicidio.

Gustavo Bolívar, por su parte, ha revelado su apoyo a Iván Cepeda para la Presidencia, argumentando que se rodearía mejor que Gustavo Petro. Las encuestas, estrategias y polémicas marcan el cierre de campaña en las Elecciones Colombia 2026, mientras Medicina Legal responde a Petro sobre la necropsia de Kevin Acosta, aclarando que no se trata de un tema político





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