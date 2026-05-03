CNE investiga posible revocación de la candidatura de Abelardo de la Espriella en Colombia

El Consejo Nacional Electoral inició una investigación para evaluar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras denuncias de irregularidades en la recolección de firmas. Las encuestas muestran un escenario electoral ajustado entre los principales candidatos.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) de Colombia inició una investigación preliminar para evaluar una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, en vista de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026.

La investigación surge tras una denuncia ciudadana presentada por Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien alega irregularidades en la recolección de firmas de apoyo para la candidatura de De la Espriella. Según el expediente, la petición se fundamenta en la presunta vulneración del principio de buena fe durante el proceso de recolección de apoyos ciudadanos, lo que podría desvirtuar la legitimidad de su inscripción.

El CNE ha solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil que certifique el número de firmas presentadas por De la Espriella y que proporcione información detallada sobre el proceso de verificación. El auto del CNE destaca la importancia de este requisito en el sistema electoral colombiano, ya que busca garantizar la seriedad de las candidaturas, evitar la proliferación de postulaciones sin respaldo ciudadano y preservar la voluntad auténtica del electorado.

Aunque la investigación está en una fase preliminar, el CNE ha garantizado el debido proceso para todas las partes involucradas, permitiendo la presentación de pruebas adicionales hasta antes de emitir una decisión definitiva. Mientras tanto, la candidatura de Abelardo de la Espriella sigue vigente, aunque el resultado de esta investigación podría tener un impacto significativo en el escenario electoral de 2026.

En paralelo, las encuestas más recientes indican que Paloma Valencia y De la Espriella podrían concentrar el 46,7% del voto, mientras que el candidato Gustavo Petro Cepeda alcanzaría un 38%. La decisión final del CNE dependerá del análisis exhaustivo de las pruebas recopiladas y de la verificación de los hechos expuestos en la denuncia, un proceso que podría redefinir el panorama político colombiano en los próximos meses.

Además, en otro ámbito, el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 ha cambiado su horario debido a condiciones meteorológicas adversas, confirmando una nueva hora y canales de transmisión en vivo para los espectadores





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