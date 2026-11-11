CNE Radica Proyecto Ley Orgánica Urgente Congreso Autonomía Presupuestal

El Consejo Nacional Electoral busca mantener su independencia financiera ante la Corte Constitucional. El proyecto incluye solicitud de urgencia para evitar dependencia de la Registraduría.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha presentado formalmente ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica diseñado para salvaguardar su autonomía presupuestal. Esta iniciativa busca fortalecer las condiciones institucionales necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales, garantizando que la entidad pueda operar sin interferencias externas en la gestión de sus recursos financieros.

Contexto Legal y Decisión Constitucional

La Corte Constitucional, en una decisión de Sala Plena, determinó que para el año 2027 el CNE carecerá de una sección presupuestal independiente dentro del Presupuesto General de la Nación. Este fallo se basa en la declaración de inexequibilidad de las normas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno anterior bajo la presidencia de Gustavo Petro, las cuales habían otorgado facultades específicas de contratación y ordenación del gasto.

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Los artículos 336 y 337 del PND de Petro habían modificado el Estatuto Orgánico del Presupuesto con el objetivo de crear una sección presupuestal independiente y conferir poder al presidente del tribunal electoral. Al ser declaradas inexequibles estas normas, la entidad se ha visto en la necesidad de legislar nuevamente para mantener su estructura operativa actual.

Posición del Tribunal y Magistrados

La propuesta cuenta con el respaldo unánime de los nueve magistrados de la Sala Plena del tribunal electoral. Juan Felipe Lemus, presidente del CNE y miembro del Partido de La U, lideró una misión en Estados Unidos donde discutió la situación con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora María Consuelo Araujo. Lemus aclaró que el proyecto no cambia las funciones básicas de la entidad ni las de la Registraduría General de la Nación.

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Otros magistrados que respaldan la iniciativa incluyen a Silvio Carrasquilla del Partido Liberal, Juan Carlos Wills del Partido Conservador, José Parra de Salvación Nacional, Plinio Alarcón del Mira y Gersel Pérez de Cambio Radical. Gersel Pérez enfatizó que se avanza en el fortalecimiento de un CNE más autónomo, independiente y comprometido con las garantías democráticas de Colombia.

Impacto Operativo y Próximos Pasos

La urgencia legislativa es crítica porque, si el proyecto no se aprueba antes del 31 de diciembre, el CNE quedaría presupuestalmente atado a la Registraduría General de la Nación. Esta dependencia podría complicar la gestión de recursos y la ejecución de funciones electorales clave. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido solicitado mediante mensaje de urgencia e insistencia para agilizar el trámite del proyecto en el Congreso.

Según la entidad, esta nueva propuesta legislativa no habilita gastos adicionales más allá de las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto General. El objetivo final es asegurar que el Consejo Nacional Electoral mantenga la estabilidad financiera y operativa necesaria para cumplir con su mandato constitucional en los próximos años, independientemente de los cambios administrativos o fallos judiciales previos.