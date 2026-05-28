CNE se discute si se pronuncian o no por posibles violaciones de ley electoral en campaña

El Consejo Nacional Electoral se reúne para discutir la participación política de funcionarios públicos en las campañas presidenciales y posibles pronunciamientos antes de la segunda vuelta.

La discusión sobre la participación política de funcionarios públicos en las campañas presidenciales llegó al Consejo Nacional Electoral, luego de un intercambio entre magistrados sobre denuncias relacionadas con actos de campaña y posibles pronunciamientos antes de la segunda vuelta.

Según relató Darcy Quinn, el magistrado Álvaro Hernán Prada pidió revisar actuaciones recientes de campañas presidenciales y solicitó una respuesta institucional frente a hechos conocidos públicamente. Durante la sala del CNE, Prada planteó que se examinaran actuaciones de campañas durante la última semana y mencionó específicamente la campaña de Iván Cepeda. Según la periodista, el magistrado señaló que había recibido preguntas de medios de comunicación sobre ese tema.

CNE no ha recibido denuncias contra la campaña de Cepeda por eventos masivos de los últimos días. De acuerdo con la versión presentada por Quinn, Prada insistió en que los colombianos esperan un pronunciamiento del órgano electoral frente a hechos que, según dijo, todos hemos visto en los medios.

Sin embargo, Quiroz, respaldado por la magistrada Fabiola Márquez, sostuvo que debía mantenerse el procedimiento ya definido por el organismo y que era necesario esperar las denuncias formales para avanzar en cualquier investigación. La periodista afirmó que, pese a lo dicho en la sala, sí habrían llegado denuncias al Consejo Nacional Electoral. También indicó que Prada solicitará una sala extraordinaria para que exista un pronunciamiento relacionado no solo con la campaña de Cepeda, sino con todas las campañas presidenciales.

Esperamos que las instituciones actúen, dijo el Presidente del CNE tras denuncias contra Petro por participación en política. En medio de la discusión institucional, Quinn aseguró que las campañas también están haciendo proyecciones sobre los resultados electorales. Según relató, en la campaña de Iván Cepeda consideran que trabajan para ganar en primera vuelta.

A su vez, señaló que en la campaña de Abelardo de la Espriella creen posible una victoria inmediata, aunque reconocen que la definición podría depender de unos votos y conducir a una segunda vuelta presidencial. Juan Lozano afirmó que las decisiones tardías pueden perder efecto cuando los procesos electorales ya avanzaron. Durante el diálogo sostuvo que, en varios casos, resolver después de las elecciones equivale a no decidir. Cuántos presidentes han ganado en primera vuelta en Colombia.

En la parte final de la conversación, Quinn y Juan Lozano coincidieron en que las autoridades deben actuar oportunamente cuando tienen competencias legales. Según expresaron, dejar avanzar las controversias sin una decisión puede afectar los mecanismos de protección institucional dentro del proceso electoral





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