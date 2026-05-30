CNJSA autoriza doce nuevos sorteos de chance para 2024 en todo Colombia

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar amplía la oferta de juegos de chance con doce sorteos autorizados para 2024, detallando horarios, modalidades y responsables de operación en todas las regiones del país.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar ( CNJSA ) ha anunciado la autorización oficial de doce sorteos de chance para todo el territorio colombiano durante el año 2024.

Esta decisión incrementa la oferta actual, que ya incluye quince juegos basados en los resultados de la lotería nacional, y busca ampliar las posibilidades de participación para los apostadores de todas las regiones del país. La medida fue comunicada en un comunicado emitido por el organismo regulador, en el que se detalló la lista completa de los sorteos aprobados, los horarios de sus jornadas y la entidad responsable de su explotación.

Asimismo, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, subrayó la importancia de garantizar transparencia y seguridad en el sector, resaltando que la publicación del cronograma pretende informar de manera clara a la ciudadanía sobre los juegos que están legalmente autorizados para su apuesta. Los nuevos sorteos autorizados incluyen tanto modalidades diurnas como nocturnas, cubriendo una amplia gama de nombres que resultan familiares para los jugadores habituales.

Entre los sorteos de chance diarios se encuentran Paisita (versión Día y Noche), Chontico (Día y Noche), Cafeterito, Motilón, Pijao, Sinuano y Caribeña (Día y Noche). También están habilitados La Fantástica (Día y Noche), El Dorado (con jornadas de Mañana, Tarde y Noche), Astro Luna y Astro Sol.

Además, se han programado sorteos especiales en fechas concretas de la semana: el martes se realizará la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila; el jueves estarán activas la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío; y el sábado se llevarán a cabo la Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca. En la región de Bogotá y Cundinamarca, la empresa Paga Todo, perteneciente al Grupo Empresarial en Línea S.A.

, será la encargada de operar los sorteos correspondientes. Esta ampliación del catálogo de juegos de chance responde a la demanda creciente de los ciudadanos que buscan alternativas de entretenimiento con la garantía de estar bajo la supervisión de la autoridad competente.

El CNJSA ha señalado que la autorización de estos sorteos se basa en criterios estrictos de confiabilidad, control de fraude y cumplimiento de las normas vigentes, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en el sector. Además, la entidad ha invitado a los operadores a difundir ampliamente los horarios y lugares de venta, de modo que los apostadores puedan acceder a la información de forma ágil y segura.

Con la puesta en marcha de estos doce nuevos sorteos, se espera que el mercado de los juegos de azar en Colombia continúe su crecimiento sostenido, ofreciendo mayores oportunidades de juego responsable y contribuyendo, a su vez, al fomento de iniciativas sociales vinculadas a los fondos recaudados por los sorteos





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