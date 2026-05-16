CNMI Promotes Voluntary Exclusion of Animal Skins in Italian Fashion

The Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) has gone ahead and made it official by formalizing guidelines that prompt designers to discontinue forever the use of animal skins in their collections. The organization has stretched its hand to extend an institutional invitation to have luxury firms halt presenting clothes, accessories or any component made of the skin during their fashion shows.

Semana de la Moda de Milán invita a sus diseñadores a evitar el uso de pieles de animal. La influyente Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha hecho oficial que los diseñadores excluyan de forma definitiva las pieles animales de sus colecciones.

La invitación institucional ha sido extendida a que las firmas de lujo prescinden de presentar prendas, complementos o cualquier componente confeccionado con pieles durante sus desfiles. Aunque la medida se plantea bajo un carácter estrictamente voluntario y sin aplicar sanciones, representa un punto de inflexión estratégico alcanzado tras intensas jornadas de negociación entre los directivos de la moda de ese país y colectivos defensores de los derechos de los animales.

La decisión de Milán llega en un momento de transformación para el mercado textil global, donde el interés por este insumo ha caído drásticamente debido a la presión social contra el maltrato animal. Sin embargo, los analistas observan un fenómeno paradójico en las vitrinas actuales: la proliferación de alternativas sintéticas y tejidos sustitutos ha vuelto a popularizar la estética y el aspecto visual de los abrigos tradicionales de peletería.

Ante esta evolución cultural, Carlo Capasa, presidente de la CNMI, defendió la postura institucional argumentando que la iniciativa ratifica el compromiso del organismo por gestión la transformación del sector textil con sensatez y proporcionalidad, manteniendo una línea coherente con las políticas corporativas que ya venían impulsando con anterioridad. Con esta resolución, la capital de la moda italiana acelera el ritmo para alinearse con normativas estatales vigentes en Europa.

Italia prohibió formalmente la cría de animales con fines peleteros en el año 2022, sumándose a las legislaciones previas impuestas por Francia en 2021 y el pionero Reino Unido en 2003





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Italian Fashion Prevention Of Cruelty To Animals Collective Advocacy Spiriting Out Of Fashion Haemorrhage Of Skin Trade

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