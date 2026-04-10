Coachella 2026: Un Festival de Música y Artes que Fusiona Ritmos y Culturas

La nueva edición del Festival Coachella llega con una programación estelar, destacando la presencia de Karol G y Morat, y ofreciendo una transmisión en vivo expandida para el disfrute global. Descubre los artistas, horarios y cómo seguir el festival desde cualquier lugar.

El Festival de Música y Artes de Coachella , uno de los eventos musicales más emblemáticos a nivel mundial, celebra una nueva edición este año, fusionando lo mejor de los ritmos latinos con la música anglo y otras expresiones musicales en diversos idiomas. Este festival, que se lleva a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, es reconocido por presentar a los artistas más destacados del panorama musical actual.

La particularidad de Coachella radica en su duración, celebrándose durante dos fines de semana consecutivos, este año del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, ofreciendo una experiencia inmersiva para los asistentes y una amplia cobertura para el público global. Los conciertos se distribuyen en siete escenarios diferentes, cada uno con una programación diversa y emocionante. Cada día, el festival presenta un artista principal, conocido como cabeza de cartel, y este año, los más esperados son Justin Bieber, Sabrina Carpenter y la estrella colombiana Karol G, prometiendo actuaciones memorables y llenas de energía. Además de los cabezas de cartel, el festival contará con la participación de artistas de renombre como The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, David Byrne, Jack White, Katseye y Bigbang, asegurando una experiencia musical ecléctica y diversa para todos los gustos.\El festival ofrece una programación extensa, con actuaciones distribuidas en diferentes escenarios y horarios a lo largo de los dos fines de semana. Los espectadores podrán disfrutar de una gran variedad de géneros musicales y descubrir nuevos talentos, así como presenciar presentaciones de artistas consolidados en la industria. Coachella 2026 promete ser un evento inolvidable, con una producción de alta calidad y una atmósfera vibrante que atrae a miles de personas de todo el mundo. La organización del festival se esmera en ofrecer una experiencia completa, que va más allá de la música, incluyendo arte, gastronomía y moda, consolidándose como un referente cultural y de entretenimiento. El festival también se caracteriza por su innovación tecnológica, utilizando plataformas de transmisión en vivo para llegar a un público más amplio y ofrecer una experiencia interactiva para los espectadores en línea. La experiencia de Coachella se extiende más allá de los escenarios físicos, conectando a la comunidad musical a través de diversas plataformas.\En 2026, Coachella expande su alcance transmitiendo actuaciones desde siete escenarios simultáneamente a través de su canal de YouTube, incluyendo el Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Quasar (vertical y horizontal), Mojave, Gobi y Yuma. Por primera vez, las presentaciones de tres escenarios se transmitirán en resolución 4K, ofreciendo una calidad de imagen superior para los espectadores en línea. La transmisión en vivo comienza a las 4 p.m. (hora de Miami), lo que equivale a las 3 p.m. hora de Colombia, permitiendo que el público latinoamericano pueda disfrutar de los conciertos en tiempo real. Además de las actuaciones en vivo, los espectadores pueden sintonizar Coachella TV, una transmisión continua que presenta “actuaciones clásicas, documentales, entrevistas y material detrás de cámaras de los 25 años de historia del festival”, ofreciendo una mirada profunda a la historia y la evolución de este emblemático evento. Este año, la representación latina está en manos de Karol G como artista principal y la agrupación colombiana Morat, que se presentará los sábados 11 y 18 de abril, mostrando el creciente impacto de la música latina en la escena internacional





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coachella Festival Música Karol G Morat Conciertos Justin Bieber Sabrina Carpenter Transmisión En Vivo Empire Polo Club

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coachella 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver a Karol G, Sabrina Carpenter desde ColombiaPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

Así puede ver en vivo el Festival Coachella 2026 desde Colombia: horarios y artistasDOLAR

Read more »

Beéle domina los Premios Tu Música Urbano 2026 con 10 nominacionesEn la edición de este año la organización entregará tres premios especiales que destacan la excelencia, la innovación y el impacto cultural.

Read more »

Karol G hace historia en Coachella 2026: fechas, horarios y el legado colombiano en el desiertoLa cantante paisa se prepara para presentarse en el mismo escenario de figuras como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Read more »

Carín León conquista Asia y hace historia como el primer ‘headliner’ en JapónEl embajador global de la música mexicana es cabeza de cartel del festival Summer Sonic 2026.

Read more »

Karol G presente en el Coachella 2026: fecha, hora y dónde ver la presentación en vivoLa cantante antioqueña hará historia una vez más al presentarse en uno de los festivales musicales más grandes del mundo.

Read more »