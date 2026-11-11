Coachella 2027: Fechas, precios y cartel oficial con Dua Lipa y SZA

Se revelan las fechas del Coachella 2027 en abril. Conoce los artistas principales como Dua Lipa, Tame Impala y SZA, así como los nuevos precios de entradas y la venta general.

El festival de música y artes Coachella reveló este miércoles 11 de noviembre su cartel oficial para la edición 2027, confirmando a Dua Lipa, Tame Impala y SZA como los cabezas de cartel principales. El evento tendrá lugar en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos que se desarrollarán del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027.

Calendario Oficial y Fechas Clave

Ambos fines de semana compartirán exactamente la misma programación musical, garantizando una experiencia uniforme para todos los asistentes independientemente de su fecha de asistencia. La venta general de pases está programada para comenzar este viernes 13 de noviembre a las 3:00 p. m., hora de Colombia, marcando el inicio oficial de la comercialización de entradas para el público masivo.

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Precios Actualizados y Opciones Disponibles

Los visitantes deben estar preparados para un incremento significativo en los costos, ya que los precios más bajos disponibles en mayo se agotaron rápidamente durante la venta anticipada. Los pases generales iniciales costaban US$599 para el primer fin de semana y US$549 para el segundo, cifras que ya no son accesibles. Las opciones restantes para la venta general incluyen un pase General con servicio de autobús del festival por tres días por US$779, válido para cualquiera de los dos fines de semana.

Para quienes busquen una experiencia premium, el pase VIP para el primer fin de semana tiene un precio de US$1.399, mientras que el VIP para el segundo fin de semana se ofrece a US$1.349. Todas las entradas se adquieren exclusivamente a través de AXS en la página oficial coachella.com, sin posibilidad de comprar boletos para un solo día, ya que todos los pases cubren la duración completa de tres días.

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Artistas Principales y Programación Musical

Dua Lipa cerrará la jornada del viernes en un momento histórico, ya que esta artista pop nunca ha encabezado el festival por sí misma, habiendo actuado previamente solo como invitada de Martin Garrix en 2017. Acompañándola ese mismo día estarán Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani y JISOO del grupo Blackpink. El sábado, Tame Impala, proyecto de Kevin Parker, regresará para liderar el escenario después de haber encabezado la edición de 2019.

La noche del sábado también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix y la banda italiana Måneskin. SZA será la encargada de cerrar el domingo, compartiendo cartel con Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, The Neighbourhood, Victoria Monét y Becky G. Esta selección musical abarca desde el pop hasta el reguetón y el rock, reuniendo artistas de múltiples generaciones.

Impacto Latino y Detalles Logísticos

La presencia latina seguirá siendo destacada tras el hito de Karol G en 2026, con Daddy Yankee debutando en el festival bajo la categoría In the Desert, aunque falta confirmar la fecha exacta. Se sumarán Bad Gyal, Milo J, Los Pibes Chorros, La Texana y AKRIILA, consolidando el espacio cultural latino. Giorgio Moroder y Justice también aparecerán como sorpresas notables en la programación oficial.

Las familias pueden planificar su asistencia sabiendo que el festival es apto para todas las edades, permitiendo la entrada gratuita a niños de cinco años o menores. Cada persona puede adquirir un máximo de ocho pases por fin de semana, y los paquetes de camping y hotel deben gestionarse por separado fuera del sistema de boletería principal de AXS.