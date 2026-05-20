Cobro de pensiones y ahorro pensional: Gobierno amenaza con incumplimiento en caso de sentencia judicial

El Gobierno Nacional ha amenazado con incumplir el pago de las pensiones si una sentencia judicial no se revierte en materia de ahorro pensional en $ 26 billones. La controversia se genera porque las administradoras de fondos deben decidir entre cubrir las pensiones de 24.000 pensionados o seguir recaudando recursos de afiliados. El Consejo de Estado determinó que no hay una interrupción legal que justifique el ajuste por decreto.

El Gobierno amenazaba con incumplir el pago de las pensiones en caso de no cumplimiento de una sentencia judicial en materia de ahorro pensional en $ 26 billones.

Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, porvenir, protección y colfondos, deberán decidir entre cubrir las pensiones de 24.000 pensionados o seguir recaudando recursos de afiliados. El Consejo de Estado determinó que no había una interrupción legal que justifique el ajuste por decreto. Múltiples actores involucrados en este pleito, y la repercusión de la sentencia judicial en el cobro de pensiones





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