COI proyecta a Villar Longa y Flor Denis Ruiz para Los Ángeles 2028

Paulo César Villar del COI evalúa el ciclo olímpico post-Dakar 2026. Atletas como Longa y Ruiz buscan clasificación para Los Ángeles 2028 con metas específicas en 2027.

El Comité Olímpico Colombiano proyecta un futuro prometedor tras los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, pero advierte sobre la rigurosidad del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. Paulo César Villar, director deportivo del organismo, enfatiza que el camino es largo y requiere un fortalecimiento constante del proceso deportivo. La renovación generacional visible en Dakar ofrece esperanza, aunque los eventos de clasificación definitiva ocurrirán en 2027 con certámenes clave como los Juegos Panamericanos.

Marco de Clasificación para Los Ángeles 2028

Los especialistas coinciden en que la representación en Dakar fue positiva, pero la verdadera prueba de fuego está por venir. Las marcas mínimas exigidas por World Athletics para atletismo son extremadamente exigentes. En este contexto, solo dos atletas destacan como favoritos cercanos para alcanzar estos estándares: el velocista Villar Longa en 100 metros planos y la lanzadora Flor Denis Ruiz en lanzamiento de jabalina. Otros deportistas deben ratificar su nivel en competencias de alta exigencia como los Panamericanos de Lima 2027.

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Rendimiento Destacado de Villar Longa

Villar Longa consolidó su posición histórica al convertirse en el primer colombiano en ganar el oro en 100 metros, 200 metros y relevo 4×100 metros en una misma edición de los Suramericanos. A sus 22 años, ocupa el quinto lugar en el ranking mundial con un tiempo de 9,85 segundos. Sus próximos retos incluyen los Juegos Panamericanos y el Mundial de Pekín, donde Colombia deposita grandes esperanzas en su desempeño.

Consistencia Internacional de Flor Denis Ruiz

Flor Denis Ruiz mantiene un nivel competitivo alto con registros de 64,07 metros en Bruselas y 64,29 metros en Lausana. Rompió récords nacionales y suramericanos en Santo Domingo 2026 con un lanzamiento de 67,34 metros. Tras finalizar quinta en París 2024, busca recuperar el pódium olímpico clasificándose mediante marcas consistentes en los próximos eventos internacionales programados para este ciclo.

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Proyección en Gimnasia y Halterofilia

En gimnasia, la plata de París 2024 de Ángel Barajas suma esfuerzos con Thomás Mejía y Camilo Vera, quienes lograron avanzar a la final por equipos en el Mundial de Países Bajos por primera vez. Por su parte, Yeison López en halterofilia estableció tres récords mundiales en abril de este año con marcas de 181 kilos, 216 kilos y 397 kilos en el Campeonato Panamericano de Panamá. Su dominio en la división de 85 y 88 kilos lo sitúa como una pieza clave para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Ciclista Dominante y Apoyo Institucional

Stefany Cuadrado, de 19 años, lidera el ranking mundial de ciclismo de pista tras ganar tres oros en los Juegos Suramericanos. Para sostener estas aspiraciones, el Ministerio del Deporte reactivó programas de reserva deportiva desde los Juegos Nacionales Intercolegiados. La nueva administración destinó una inversión inicial de $75 millones para asegurar la preparación de estos talentos en los eventos clasificatorios que definirán la delegación olímpica de 2028.