Coincidencias y cábalas en la final de la Liga BetPlay 2026-I

La final de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional ya comenzó a jugarse también desde las coincidencias y las cábalas. El periodista Lucho Anaya compartió una coincidencia que llamó la atención de los aficionados: en 2004, Junior disputó la final de la Primera División contra Nacional, mientras que Real Cartagena jugó la final de la B frente a un equipo antioqueño, en ese entonces Deportivo Antioquia. Ambos clubes costeños terminaron levantando el título. Ahora, 22 años después, el panorama parece casi calcado.

La final de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional ya comenzó a jugarse también desde las coincidencias y las cábalas .

El periodista Lucho Anaya compartió una coincidencia que llamó la atención de los aficionados: en 2004, Junior disputó la final de la Primera División contra Nacional, mientras que Real Cartagena jugó la final de la B frente a un equipo antioqueño, en ese entonces Deportivo Antioquia. Ambos clubes costeños terminaron levantando el título. Ahora, 22 años después, el panorama parece casi calcado.

Junior vuelve a encontrarse con Nacional en la definición de la Liga, mientras que Real Cartagena disputará la final del Torneo BetPlay frente a Envigado FC.

"En 2004 (sí, cuando el Arsenal fue campeón), Junior jugó la final de la A vs Nacional, y Real Cartagena jugó la final de la B ante un equipo antioqueño (Deportivo Antioquia). Ambos fueron campeones. Hoy Junior juega la final ante Nacional, y Real ante un antioqueño (Envigado). ¿Se repite la historia?

"La similitud no termina ahí. En la final de 2004, el partido de ida entre Junior y Nacional también se jugó en Barranquilla y la vuelta en Medellín, exactamente como ocurrirá en esta edición de 2026. Aquella definición quedó marcada como una de las más emocionantes en la historia del fútbol colombiano.

Junior ganó 3-0 en la ida, Nacional remontó con un 5-2 en el Atanasio Girardot y, gracias a un agónico gol del defensor Walter Ribonetto, la serie se fue a los penales, donde el conjunto tiburón terminó coronándose campeón. Por su parte, Real Cartagena también celebró en la B aquel año. Perdió 1-0 en Medellín, pero remontó con un contundente 3-0 en Cartagena para quedarse con el título.

Ahora, con las finales nuevamente enfrentando a clubes del Caribe contra representantes antioqueños, la ilusión crece entre los hinchas rojiblancos y auriverdes, que sueñan con volver a escribir una historia idéntica a la de hace más de dos décadas





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