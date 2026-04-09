Colaboración masiva en el caso AMVA-Bomberos de Itagüí: Varios implicados buscan confesar

Un número significativo de los involucrados en el caso de presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí busca confesar para obtener beneficios, revelando la magnitud y complejidad del entramado de corrupción. Se detallan los nombres de los implicados, las imputaciones y las estrategias de defensa, así como el papel clave de algunos personajes, como Misael Cadavid, en el supuesto esquema de corrupción.

Pocas veces se observa que casi la mitad de los involucrados en un proceso penal busquen confesar para obtener beneficios. Esto es lo que está ocurriendo en el caso de presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ( AMVA ) y los bomberos de Itagüí, durante la administración anterior. Varios implicados han optado por colaborar con la justicia, buscando acuerdos que les permitan reducir sus penas.

Esta situación resalta la gravedad del caso y la complejidad de las redes de corrupción que se investigan. Es un hecho inusual y refleja una estrategia de defensa que se basa en la colaboración y la revelación de información, una situación que pone de manifiesto la importancia de la colaboración en la lucha contra la corrupción y la necesidad de agilizar los procesos judiciales para garantizar la efectividad de las investigaciones. \El caso se remonta a octubre de 2025, cuando se produjeron las primeras capturas. Los imputados fueron Misael Cadavid, entonces gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; Elkin de Jesús González, jefe de la misma agrupación, y María Yaneth Rúa, profesional del AMVA. La Fiscalía imputó a los dos primeros por presunto peculado, y a Rúa, por interés indebido en la celebración de contratos. Cadavid y Rúa fueron cobijados con medida intramural, mientras González permaneció en libertad. Posteriormente, en enero, fueron imputados Juan David Palacio, exdirector del Área, por interés indebido en contratos y peculado por apropiación; Ana María Roldán y Diana María Montoya, ex subdirectoras del área ambiental, por presunto interés indebido en contratos; y Juan Alberto Cardona, contador y tesorero de los bomberos de Itagüí, por falsedad en documento privado. A pesar de la gravedad de las acusaciones, ninguno de estos últimos quedó tras las rejas. Este entramado de implicados y las decisiones judiciales tomadas hasta el momento, demuestran la complejidad del caso y la necesidad de una investigación exhaustiva.\En las últimas audiencias, los abogados de varios implicados habían presentado argumentos para solicitar la nulidad del proceso, programada para el 8 de abril. Sin embargo, en el inicio de la diligencia, el abogado de María Yaneth Rúa informó que su cliente solicitaba un principio de oportunidad a la Fiscalía, a la espera de la aprobación de un juez. Magda Sofía Ramírez, nueva fiscal del caso, confirmó que González está a la espera de una decisión judicial similar, y el abogado Juan José Ospina indicó que Cadavid ya goza de libertad gracias a un principio de oportunidad en un proceso similar. Uno de los implicados de mayor relevancia es Cadavid, debido a su experiencia en el sector público. Cadavid, médico, fue director de varios hospitales, gerente de Municipios, director del Dapard y subsecretario de Salud de Antioquia. Además, fue bombero y gerente de la agrupación en Itagüí. Se ha especulado sobre su posible vínculo con el pago de una franquicia para controlar la contratación en Afinia. Según testigos, Cadavid podría ser clave en el caso. Rúa, por su parte, trabajó en la alcaldía local y en Cornare, con posibles vínculos políticos. Este panorama complejo, con figuras de diversos perfiles, demuestra la magnitud del caso y la urgencia de esclarecer los hechos





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