Colapso de edificio en Brooklyn deja 1 muerto y 11 heridos

Un derrumbe en el distrito de Flatbush, Nueva York, el 11 de noviembre causó una muerte y 11 heridos. La causa exacta del colapso se investiga.

Una persona falleció y otras once resultaron heridas el miércoles 11 de noviembre como consecuencia del colapso de una edificación de tres pisos situada cerca de una obra en construcción en Nueva York. Las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos confirmaron la tragedia en el distrito de Flatbush, ubicado en el borough de Brooklyn.

El incidente provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia, quienes tuvieron que laborar entre las escombros para intentar rescatar a los ocupantes del inmueble derrumbado. Las imágenes captadas en el lugar se volvieron virales en redes sociales, mostrando la gravedad de la situación y el volumen de escombros generados por el hundimiento estructural.

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Mecanismo de rescate y estado de las víctimas

El Departamento de Bomberos de Nueva York declaró que recibió reportes de personas atrapadas poco después de las 16:00 horas locales, que equivalen a las 21:00 GMT, del miércoles 11 de noviembre. Los bomberos trabajaron para retirar escombros de lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros quedaron completamente derribados.

Medios locales e internacionales, incluyendo CNN, informaron que algunas personas fueron extraídas de entre los restos del edificio, siendo una de ellas un menor trasladado en camilla. La respuesta médica fue rápida para atender a los afectados por el colapso.

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Posiciones oficiales y roles de las autoridades

La legisladora estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn declaró a CNN que desconocen los detalles sobre las causas del derrumbe del edificio, pero añadió que probablemente ha estado abandonado. Esta afirmación sugiere un posible estado de abandono previo al incidente.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró tras la tragedia que los servicios de emergencia locales están trabajando con rapidez para asegurar la zona y ayudar a los neoyorquinos. Su declaración enfatiza la coordinación institucional frente a la crisis.

Impacto concreto y próximos pasos oficiales

El Departamento de Edificios de la ciudad informó que sus inspectores estaban en el lugar ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos. Esta medida busca prevenir colapsos secundarios en la zona afectada.

La cifra final de víctimas incluye una muerte declarada en el lugar. Cuatro personas fueron llevadas al hospital en condición crítica y seis más sufrieron heridas menores, sumando un total de once heridos reportados hasta el momento por las autoridades sanitarias.