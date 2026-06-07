Colapso de losas en Unicentro Medellín: respuesta rápida y sin víctimas graves

Unicentro Medellín sufrió el derrumbe de varias losas del techo, dejando a entre siete y diez personas con contusiones leves. La rápida actuación de bomberos, servicio médico EMI y el personal del centro evitó lesiones graves y se iniciaron inspecciones técnicas para determinar la causa del fallo estructural.

Los servicios de emergencia de la ciudad y el sector médico privado respondieron sin demora al colapso de varias losas del techo del complejo comercial Unicentro Medellín .

Según el informe preliminar de las autoridades, entre siete y diez personas resultaron con contusiones menores, sin que se registraran lesiones graves. Los primeros auxilios fueron administrados por personal especializado en el sitio, lo que permitió estabilizar a los heridos y evitar traslados a hospitales de alta complejidad. El cuerpo oficial de bomberos de Medellín, junto con las ambulancias del servicio médico EMI, actuó de forma coordinada, activando los protocolos de contingencia previstos para este tipo de incidentes estructurales.

La rápida intervención permitió mantener la calma entre los cientos de usuarios que se encontraban realizando sus actividades habituales en el centro comercial cuando se produjeron los desprendimientos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la eficiencia de la respuesta conjunta entre el sector privado y las entidades de socorro, afirmando que la situación quedó bajo control en pocos minutos.

Tras la contención del incidente, los bomberos permanecieron en la zona para efectuar una inspección técnica exhaustiva del área afectada, mientras la gerencia del centro comercial activó su plan de contingencia y solicitó la presencia de ingenieros estructurales y peritos forenses. Estos profesionales están evaluando las losas colapsadas, las estructuras adyacentes y los sistemas de fijación del cielo falso, con el objetivo de identificar la causa raíz del fallo y definir las medidas correctivas necesarias.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el techo había sido intervenido recientemente para mantenimiento, ni se dispone de información sobre posibles deterioros provocados por condiciones climáticas adversas. El establecimiento comercial ha reiterado su compromiso con la seguridad de visitantes y empleados, asegurando que se implementarán todas las acciones necesarias para restablecer la normalidad en los accesos y garantizar la integridad estructural del inmueble.

Se ha anunciado que las labores de inspección y reparación continuarán durante los próximos días, bajo la supervisión de las autoridades municipales y los organismos de control técnico. La comunidad espera que los resultados de la investigación permitan evitar incidentes similares en el futuro y reflejen la rigurosidad de los procedimientos de mantenimiento y vigilancia que deben regir en los centros de alta concurrencia





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