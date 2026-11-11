Colapso de muro de contención y socavación en Medellín generan obras de reparación

Dos incidentes de infraestructura en Medellín provocaron colapso de muro y socavación, generando obras de reparación y movilización de autoridades locales.

El 10 de noviembre a la 1:00 p.m. se reportó el colapso de un muro de contención en la calle 9A con carrera 15, sector La Chacona del barrio El Tesoro, comuna de El Poblado, en Medellín. El Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó la caída de escombros sobre la vía pública y la afectación de una motocicleta, sin lesiones personales.

Detalles del colapso del muro de contención

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) indicó que el muro había sido inspeccionado el 20 de abril, donde se detectaron deterioros y se recomendó reforzamiento. La estructura pertenecía a una propiedad privada y el propietario había sido aconsejado contratar a un ingeniero civil para evaluar las condiciones y realizar las intervenciones necesarias.

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El propietario ya había iniciado gestiones para reconstruir el muro y responder por los daños ocasionados. La socavación se produjo antes del movimiento sísmico del 10 de agosto, lo que sugiere que las deficiencias constructivas eran preexistentes.

Socavación en el sector Manrique Oriental

El 21 de octubre se reportó una socavación en un lote cercano al cruce de la carrera 24 con calle 72, donde se parquean los vehículos de la empresa Cootracovi. La socavación se extendió lo suficiente como para derribar la banca de la vía, dejando incomunicados los sectores La Honda y La Cruz del barrio Manrique Oriental.

La Secretaría de Infraestructura y el DAGRD recibieron la denuncia el 21 de octubre. Se sospecha que el suceso está relacionado con trabajos particulares en el predio o una fuga de aguas subterráneas. El 9 de noviembre la Secretaría de Infraestructura Física solicitó una visita a la Gestión Territorial para evaluar la situación y determinar responsabilidades.

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Impacto y medidas de reparación

La recuperación del tramo afectado por la socavación podría tardar aproximadamente tres semanas. Mientras se realizan las intervenciones, se contempla la implementación de transbordos para facilitar la movilidad de los usuarios y minimizar el impacto en la circulación.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia de las estructuras de contención en la zona y han instado a los propietarios a realizar inspecciones periódicas y contratar a ingenieros civiles para garantizar la seguridad de las construcciones.

Los residentes de los sectores afectados han expresado su preocupación por la estabilidad de las estructuras y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las autoridades para evitar futuros incidentes.

El 10 de noviembre, el 1:00 p.m. se reportó el colapso de un muro de contención en la calle 9A con carrera 15, sector La Chacona del barrio El Tesoro, comuna de El Poblado, en Medellín. El Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó la caída de escombros sobre la vía pública y la afectación de una motocicleta, sin lesiones personales.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) indicó que el muro había sido inspeccionado el 20 de abril, donde se detectaron deterioros y se recomendó reforzamiento. La estructura pertenecía a una propiedad privada y el propietario había sido aconsejado contratar a un ingeniero civil para evaluar las condiciones y realizar las intervenciones necesarias.

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El propietario ya había iniciado gestiones para reconstruir el muro y responder por los daños ocasionados. La socavación se produjo antes del movimiento sísmico del 10 de agosto, lo que sugiere que las deficiencias constructivas eran preexistentes.

El 21 de octubre se reportó una socavación en un lote cercano al cruce de la carrera 24 con calle 72, donde se parquean los vehículos de la empresa Cootracovi. La socavación se extendió lo suficiente como para derribar la banca de la vía, dejando incomunicados los sectores La Honda y La Cruz del barrio Manrique Oriental.

La Secretaría de Infraestructura y el DAGRD recibieron la denuncia el 21 de octubre. Se sospecha que el suceso está relacionado con trabajos particulares en el predio o una fuga de aguas subterráneas. El 9 de noviembre la Secretaría de Infraestructura Física solicitó una visita a la Gestión Territorial para evaluar la situación y determinar responsabilidades.

La recuperación del tramo afectado por la socavación podría tardar aproximadamente tres semanas. Mientras se realizan las intervenciones, se contempla la implementación de transbordos para facilitar la movilidad de los usuarios y minimizar el impacto en la circulación.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia de las estructuras de contención en la zona y han instado a los propietarios a realizar inspecciones periódicas y contratar a ingenieros civiles para garantizar la seguridad de las construcciones.

Los residentes de los sectores afectados han expresado su preocupación por la estabilidad de las estructuras y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las autoridades para evitar futuros incidentes.