Colapso de muro y socavación en Medellín provocan disturbios en vías públicas

Un muro de contención se derrumbó el 10 de noviembre en La Chacona y una socavación afectó la avenida 24 en Manrique Oriental, generando bloqueos y reparaciones previstas para mediados de diciembre. Las autoridades atienden las causas y medidas preventivas.

El 10 de noviembre se registró el derrumbe de un muro de contención en la calle 9A con carrera 15, en el sector La Chacona del barrio El Tesoro, de la comuna de El Poblado, en Medellín. La caída provocó escombros sobre la vía pública y afectó una motocicleta, aunque no hubo heridos.

Determinación de causas y medidas preventivas

Los bomberos confirmaron la caída del muro, el cual pertenecía a una propiedad privada. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) recordó que la estructura fue inspeccionada en abril de 2023. En esa visita se detectaron daños y se recomendó reforzarla. El propietario, según la administración, ya había iniciado gestiones para la reconstrucción y la reparación de los daños.

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El colapso se remonta al movimiento sísmico del 10 de agosto, cuando la estructura ya mostraba deterioro y deficiencias constructivas. Las autoridades instaron al dueño a contratar a un ingeniero civil para una evaluación completa y a realizar las intervenciones necesarias.

Impacto en la movilidad y planes de reparación

La caída del muro generó bloqueos en la zona y obliga a redirigir el tráfico. Se mantuvieron las vías abiertas, pero con precaución y señalización de advertencia. Se proyecta que la reparación del muro y la restauración de la vía se realicen en las próximas semanas, con seguimiento constante por parte de bomberos y profesionales de la ingeniería civil.

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Socavación severa en Manrique Oriental confirma preocupación territorial

El mismo día, se reportó una enorme socavación entre La Honda y La Cruz, en el barrio Manrique Oriental, justo en el cruce de la carrera 24 con calle 72. El hundimiento expandió la pérdida de la banca de la vía, dejando incomunicados ambos sectores. La ruta acostada al servicio de la empresa Cootracovi quedó bloqueada.

El 21 de octubre la socavación fue comunicada a la Secretaría de Infraestructura y al DAGRD. Se sospecha que el suceso esté vinculado con trabajos particulares en un predio cercano y una posible fuga de aguas subterráneas. Para la fecha del 9 de noviembre, el Gobierno local solicitó una visita de la Gestión Territorial para evaluar las causas y determinar responsabilidades.

El valor de la reparación del tramo se estima en un plazo aproximado de tres semanas. Mientras se ejecutan las obras, se contempla la implementación de transbordos y señalización de ruta alternativa para minimizar la interrupción de la movilidad de los usuarios.

Perspectiva a corto plazo y seguimiento institucional

La Secretaría de Infraestructura Física administrará las intervenciones y supervisará la ejecución de los trabajos de reparación y de refuerzo. Se ha asignado personal de la Gestión Territorial para realizar un análisis exhaustivo de la situación, con la finalidad de evitar que incidentes similares se reproduzcan en otras zonas de la ciudad.

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Las autoridades insisten en la necesidad de garantizar la seguridad de las estructuras de contención y avistan la coordinación entre el DAGRD, la Municipalidad de Medellín y las empresas constructivas para la adopción de protocolos de monitoreo periódico, especialmente en áreas propensas a geotécnicos y sísmicos.