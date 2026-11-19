El alcalde Federico Gutiérrez confirma que dos casas colapsaron en Llanaditas, Medellín, tras lluvias del 18 de noviembre. No hay heridos.

La noche del miércoles 18 de noviembre, el municipio de Medellín enfrentó una nueva emergencia estructuraria en el sector de Llanaditas, ubicado en la comuna 8, Villa Hermosa. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que dos viviendas de madera colapsaron completamente y una tercera quedó en estado crítico, inclinada y con riesgo inminente de derrumbe total.

Detalles del colapso en comuna 8

La autoridad local comunicó a través de sus redes sociales oficiales que, aunque la estructura de las viviendas afectadas era de madera, la fuerza del evento climático provocó su fallo. El mandatario subrayó que, hasta el momento de hacer pública la información, no se registran personas lesionadas como consecuencia directa de la caída de los inmuebles.

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Los equipos de emergencia de la Alcaldía de Medellín y los Bomberos de Medellín ya se encontraban en el lugar brindando asistencia inmediata. Su labor se centra en garantizar la seguridad perimetral y acompañar a las familias damnificadas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares en medio de la oscuridad y las condiciones climáticas adversas.

Contexto climático y cifras de afectación

Este incidente se produce dentro de un contexto de lluvia intensa que ha afectado a todo el Valle de Aburrá durante la jornada. Las autoridades reportaron aproximadamente 60 incidencias atendidas en la ciudad durante la noche. Entre estos reportes, se incluyen cuatro vehículos afectados y múltiples cierres viales.

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El desborde de la quebrada La Presidenta obligó a restringir el tránsito en varias arterias viales. Asimismo, se suspendió temporalmente el servicio de dos líneas del Metrocable para prevenir accidentes ante la visibilidad reducida y la inestabilidad del terreno. La actividad eléctrica fue notable, con 134 descargas registradas en la región.

La incomodidad se extendió más allá de la infraestructura urbana, afectando la movilidad aérea. Diecisiete vuelos se vieron impactados en los aeropuertos de la región, lo que generó retrasos y cancelaciones. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) mantuvo en estado de alerta a la ciudadanía desde las 4:45 de la tarde, recomendando evitar actividades al aire libre.

Historial de riesgos en Llanaditas

El barrio Llanaditas presenta un historial documentado de vulnerabilidad geotécnica que ha marcado la vida de sus residentes durante años. Las construcciones en madera son comunes en la zona, pero la saturación del suelo durante temporadas de lluvias exacerbadas pone en peligro estas estructuras antiguas. La inestabilidad del terreno es un factor recurrente en la comuna 8.

La memoria colectiva del sector recuerda el evento destructivo de junio de 2022. En aquella ocasión, un deslizamiento de tierra destruyó cuatro viviendas y dejó otras doce en situación de riesgo extremo. Aquel incidente obligó a las autoridades a ordenar la evacuación definitiva de los habitantes de esas casas debido a la peligrosidad confirmada del terreno.

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La situación se volvió a tensar en septiembre de 2025, cuando las autoridades declararon alerta nuevamente. Un derrumbe cercano, en el sector de Las Golondrinas, destruyó dos inmuebles y requirió la evacuación de 37 viviendas y tres negocios en el centro oriente de la ciudad. Estos antecedentes generan una profunda zozobra en la comunidad actual.

Protocolos y próxima asistencia

Actualmente, no se ha informado el número exacto de familias afectadas por el colapso del miércoles 18 de noviembre. Tampoco se ha determinado el estado definitivo de la tercera vivienda, que permanece inclinada. Los equipos de la Alcaldía continúan evaluando la estabilidad estructural del terreno para decidir si es necesario intervenir o desalojar más propiedades.

Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a las señales de alerta temprana. La administración local recordó que cualquier grieta en paredes, inclinación de estructuras o anegaciones debe reportarse inmediatamente. La línea de emergencias 123 opera las 24 horas del día para atender estas denuncias y movilizar la ayuda necesaria a tiempo.