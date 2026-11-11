Colapso del puente en El Tambor deja incomunicado a Peque, Antioquia

El colapso del puente en el sector El Tambor cerró la vía Peque-Uramita y dejó incomunicado al municipio de Peque, Antioquia, en plena cosecha cafetera.

El municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, enfrenta una emergencia vial tras el colapso del puente ubicado en el sector El Tambor, a pocos minutos del casco urbano. El hecho dejó incomunicada a la población y obligó al cierre total de la vía Peque -Uramita, según informó la Alcaldía de Peque.

La pérdida de la banca se presentó a la altura del kilómetro 60+350 de esta vía, que también funciona como salida hacia el Urabá y Medellín. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas tras la caída de la estructura, de acuerdo con la información municipal.

Also read Paraguay devuelve el 93 % de los ahorros de clientes de Ueno Bank tras su colapso

Cierre total de la vía Peque-Uramita

La Alcaldía de Peque, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, informó sobre la restricción total del paso por este corredor. Recomendó a transportadores, conductores y habitantes abstenerse de utilizarlo hasta que se entregue nueva información oficial.

El secretario de Planeación de Peque, Juan Pablo Chanci Echavarría, explicó en diálogo con Telemedellín que el municipio quedó sin una comunicación terrestre normal. Según su explicación, existen otros accesos hacia municipios vecinos, pero se trata de trochas que se encuentran en muy malas condiciones.

Advertisement

En redes sociales se comentó que, días antes del colapso, habitantes de la zona y conductores ya habían advertido sobre el deterioro de la estructura y el riesgo de que cayera. Esas advertencias circularon mientras el tránsito seguía operando sobre el puente.

Alertas previas y respuesta de la Gobernación de Antioquia

La Administración Municipal de Peque señaló que había emitido una alerta ante la Gobernación de Antioquia por la pérdida de banca y las condiciones de riesgo en el sector. Sin embargo, la intervención técnica no alcanzó a realizarse antes del colapso.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Castaño, visitó la zona afectada junto a un grupo de expertos. Indicó que la Secretaría trabaja desde ya para habilitar el paso en El Tambor lo más pronto posible.

Castaño afirmó que se iniciarán obras con un enrocado, con el que la Gobernación aspira a tener habilitada la vía en menos de una semana. Mientras tanto, se avanzará en la construcción de las cimentaciones para el nuevo puente.

Advertisement

Impacto en la cosecha cafetera y el abastecimiento

El cierre de la vía Peque-Uramita deja represadas alrededor de 2.600 toneladas de café, en plena cosecha cafetera del municipio. Así lo expresó una de las mayores preocupaciones del canal local Telemedellín.

El corte también dificulta el ingreso de alimentos, el transporte de productos agrícolas y el acceso a diferentes servicios. Las limitaciones de los corredores alternos agravan la situación para los habitantes de Peque.

Castaño también indicó que la Gobernación rehabilitará con maquinaria el corredor Peque - Tabacal - Buriticá, para que sirva como vía alterna a la comunidad de Peque. Con ello se busca restablecer la movilidad y evitar que el municipio siga incomunicado.

Alerta por el punto crítico de El Chamizo

En redes sociales también se advirtió sobre el sector El Chamizo, donde existe otro punto crítico que amenaza la movilidad. Usuarios señalaron que ese punto podría ocasionar nuevas afectaciones en la zona.