Colapso edificio Flatbush: 8 muertos y víctimas colombianas, ecuatorianas y mexicanas

El derrumbe en Brooklyn dejó 8 muertos y 19 heridos. Incluye a ciudadanos de Colombia, México y Ecuador. Causas investigadas tras obras vecinas.

El colapso de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, situado en Brooklyn ( Nueva York), ha provocado la muerte de ocho personas y dejado otras diecinueve heridas, según confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La tragedia, que ocurrió el miércoles 11 de noviembre, incluyó entre sus víctimas a ciudadanos de Colombia, México, Ecuador y Trinidad y Tobago, según declaraciones difundidas por CNN el jueves 12 de noviembre.

Víctimas internacionales y saldo fatal

Las autoridades avanzaron en la identificación de las personas fallecidas, revelando la diversidad de nacionalidades afectadas por el derrumbe estructural. Zohran Mamdani dedicó un momento a recordar a las víctimas, describiéndolas como amigos, vecinos, padres e hijos que construían sus vidas en la ciudad inmigrante de Nueva York. Entre los fallecidos identificados se encuentra José Luis Caguana, un ciudadano ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana.

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Caguana llevaba aproximadamente seis años residiendo en Estados Unidos y dejaba a su familia compuesta por una esposa embarazada y un hijo pequeño. El balance oficial indica que seis personas murieron en el lugar del incidente y dos fallecieron posteriormente tras ser trasladadas a centros médicos. La emergencia también afectó a personal de primera respuesta, con integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) entre los heridos, siendo uno de ellos catalogado en estado crítico.

Investigación sobre obras vecinas y licencias

Las causas exactas del desastre aún no han sido establecidas oficialmente, aunque la investigación se centra en los trabajos de excavación y cimentación realizados en el terreno contiguo. El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, señaló que los trabajadores en la zona vecina estaban "cavando hacia abajo" justo cuando ocurrió el colapso del inmueble en el número 1321 de Flatbush Avenue.

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El Departamento de Edificios de Nueva York, liderado por su comisario Ahmed Tigani, ha comenzado a recopilar información crítica sobre las construcciones involucradas en el suceso. Tigani indicó que la obra contigua contaba con una licencia vigente hasta el año 2029, lo que podría sugerir que los permisos estaban al día desde una perspectiva administrativa formal. Sin embargo, los registros municipales revelan una historia de conflictos previos con las normativas de construcción en esa ubicación específica.

La Oficina de Edificios registró que en abril de este año un contratista de demolición recibió una infracción por continuar trabajando en el terreno a pesar de una orden judicial de detener las actividades. Este caso administrativo se resolvió en octubre, tras el pago de multas por valor de 10.000 dólares, lo que ha llevado a las autoridades a examinar si estas precedentes violaciones tuvieron relación directa con la estabilidad estructural del edificio colapsado.

Respuesta de emergencia y consecuencias legales

La operación de búsqueda y rescate ha movilizado a cerca de 250 bomberos y trabajadores de servicios médicos de emergencia, quienes llegaron al sitio en menos de un minuto tras recibir la alerta inicial. Las condiciones meteorológicas adversas, incluyendo lluvias fuertes y ráfagas de viento, han complicado significativamente las labores de revisión de los escombros, obligando a las autoridades a contemplar posibles retrasos y riesgos adicionales para los equipos de respuesta.

Zohran Mamdani declaró que se realizará una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra vecina como el edificio que se derrumbó. El alcalde advirtió firmemente que si se establece que alguna entidad u operador actuó dentro de la ciudad fue responsable del incidente, enfrentarán las máximas consecuencias legales. Mientras tanto, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York y la Cruz Roja han habilitado un centro de asistencia en la YMCA de Flatbush para apoyar a los afectados.

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El edificio derrumbado, ubicado en el sector conocido como el 'pequeño Caribe', albergaba cuatro apartamentos y un local comercial. Actualmente, las obras han sido suspendidas por orden de las autoridades mientras se determinan las causas precisas del fallo estructural. Los equipos continúan revisando la zona para asegurar que no haya personas atrapadas bajo los escombros y para completar las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos.