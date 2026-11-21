El Teatro Coliseo Peralta de Bucaramanga enfrenta riesgo de derrumbe. Se requieren 7000 millones de pesos para su restauración y preservación del patrimonio histórico nacional.

El Teatro Coliseo Peralta, reconocido como el teatro más antiguo de Bucaramanga que conserva existencia física, se encuentra en una situación estructural crítica. La infraestructura histórica opera en un estado de vulnerabilidad extrema, caracterizado por la pérdida de estabilidad en su base. Esta precariedad representa una amenaza directa de colapso total para el inmueble.

Tras el primer derrumbe de partes de su estructura, el resto del edificio mantiene un riesgo inminente de desintegración. Cada jornada sin intervención técnica definitiva acerca al Coliseo Peralta a su desaparición irreversible. Los estudios técnicos evaluativos ya se encuentran elaborados y los diseños constructivos cuentan con aprobación oficial. Asimismo, la licencia de construcción necesaria para la intervención ha sido concedida por las autoridades competentes.

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Viabilidad Técnica y Barreras de Financiamiento

La restauración integral del teatro demanda una inversión financiera cercana a los siete mil millones de pesos. Esta suma económica representa un desafío significativo que el Municipio de Bucaramanga no está en capacidad de asumir exclusivamente. La falta de voluntad política y de recursos es el obstáculo principal para ejecutar la obra.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo ha iniciado acciones preliminares mediante obras de estabilización. Sin embargo, estas labores preventivas no garantizan la supervivencia del edificio a mediano plazo. Se requiere la adhesión financiera de la Nación, del departamento y del sector empresarial para asegurar la conservación.

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Contexto Histórico y Valor Patrimonial Nacional

El Coliseo Peralta destaca como una de las edificaciones más antiguas de la ciudad con operación oficial desde 1893. Fue el escenario donde los habitantes de Santander visionaron las primeras imágenes en movimiento proyectadas en la región. Su valor arquitectónico y cultural motivó su declaratoria como patrimonio histórico nacional en 1975.

El inmueble constituye una de las tres estructuras de tipo corral que sobreviven en el mundo. Esta rareza arquitectónica exige un manejo de conservación riguroso. La comunidad local observa con preocupación el deterioro progresivo de este testimonio material único.

Impacto Urbano y Responsabilidad Ciudadana

La preservación del teatro es vital para consolidar el núcleo fundacional de Bucaramanga. La recuperación del espacio permitiría revitalizar la zona que alberga el Parque García Rovira y la Casa Luis Perú de la Croix. También se beneficiarían la iglesia de San Laureano y la Capilla de Los Dolores.

Las sedes de la gobernación, la alcaldía, el Palacio de Justicia y la Plaza Cívica Luis Carlos Galán forman parte de este contexto urbano. La Casa de Bolívar complementa la relevancia histórica de la área. Dejar caer el Peralta equivaldría a desarticular uno de los componentes esenciales de este conjunto patrimonial.

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La campaña del Instituto Municipal de Cultura y Turismo busca compartir responsabilidades frente a este bien de todos. La Nación, el departamento y la empresa privada deben aportar los recursos concretos. La decisión inmediata evita el daño irreversible al corazón del centro histórico y redime el escenario artístico de primer orden para la memoria y el encuentro ciudadano.