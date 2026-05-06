Colapso Judicial en Medellín por Fallas en Plataforma Digital Justicia XXI

El Tribunal Superior de Medellín solicita un plan de choque urgente ante la crisis operativa causada por la implementación defectuosa del sistema TYBA.

La administración de justicia en la ciudad de Medellín atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, debido a una serie de irregularidades técnicas y operativas que han llevado al colapso de diversos juzgados.

Esta situación se ha desencadenado tras la implementación de una nueva herramienta tecnológica diseñada para optimizar la gestión de los procesos judiciales, denominada sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI Web – TYBA. Apenas un mes después de su puesta en marcha, el balance es alarmante: expedientes que son asignados a funcionarios que abandonaron la Rama Judicial hace tiempo o que figuran como inactivos en el sistema, lo que genera un vacío administrativo y un retraso significativo en la resolución de conflictos legales.

El magistrado Benjamín Yepes, quien se desempeña como presidente del Tribunal Superior de Medellín, ha manifestado su profunda preocupación a través de una comunicación oficial dirigida a Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En este documento, que es el resultado de intensas deliberaciones en sala plena el pasado 22 de abril, se detallan múltiples fallos en la migración de datos.

Entre las inconsistencias más graves se encuentran errores en los nombres de las partes involucradas en los procesos y fallos en los números de radicado. Además, se ha detectado que una cantidad desproporcionada de expedientes fue cargada a un solo magistrado, lo que ha obstruido la capacidad de notificación y ha forzado a los despachos a regresar a métodos de registro manuales, retrocediendo años en materia de modernización digital.

El impacto de estas fallas no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que ha tenido una repercusión directa en la salud mental y la calidad de vida de los servidores judiciales. El personal ha tenido que extender sus jornadas laborales de manera extraordinaria, sacrificando su tiempo de descanso y enfrentando niveles de estrés agotadores para intentar mitigar las consecuencias negativas que el sistema impone al público usuario.

Existe una frustración generalizada debido a que la Unidad de Transformación Digital, entidad responsable de la plataforma, se encuentra centralizada en la ciudad de Bogotá, lo que provoca que las respuestas a los requerimientos técnicos sean lentas, inefectivas y descontextualizadas de la realidad operativa de los juzgados en Antioquia. Ante este escenario insostenible, el Tribunal Superior de Medellín ha solicitado la adopción inmediata de un plan de choque urgente que permita superar la contingencia técnica en el menor tiempo posible.

Los magistrados y jueces sostienen que es inadmisible que la implementación forzada de un sistema que no ha sido debidamente perfeccionado se realice a costa del esfuerzo sobrehumano de los funcionarios y de la vulneración de los derechos de los ciudadanos que esperan justicia. Como medida desesperada para evitar mayores perjuicios legales, se ha planteado la posibilidad de suspender los términos judiciales mientras la herramienta tecnológica es optimizada y se garantiza que se encuentra en condiciones técnicas y operativas óptimas para su funcionamiento pleno en la región





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