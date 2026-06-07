Colapso parcial de techo en Unicentro Medellín deja al menos diez heridos leves

Una parte de la cubierta del centro comercial Unicentro Medellín colapsó la tarde de este sábado, provocando una emergencia que dejó entre siete y diez personas con lesiones leves. Las autoridades y organismos de socorro atienden la situación, revisan la estructura y evalúan posibles causas. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales ni atrapados.

Una emergencia se registró en la tarde de este sábado en el centro comercial Unicentro Medellín , luego de que una parte de la cubierta del techo colapsara, dejando al menos diez personas heridas, según reportes preliminares de las autoridades.

El incidente ocurrió cuando placas de drywall del cielo falso se desprendieron y cayeron sobre personas que transitaban por las instalaciones. Tras el incidente, el establecimiento activó sus protocolos de emergencia y brindó atención inicial a los lesionados mientras llegaban los organismos de socorro.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron al lugar para atender la situación y apoyar las labores de evaluación y control de riesgos. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, entre siete y diez personas resultaron con lesiones leves y reciben atención médica en el lugar. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni personas atrapadas.

Los equipos de emergencia continúan inspeccionando la estructura para determinar las causas del colapso y verificar si existen riesgos adicionales para visitantes y trabajadores del centro comercial. Por ahora, ni el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) ni la administración de Unicentro Medellín han entregado detalles sobre las circunstancias que originaron la emergencia.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas emitirán un nuevo balance sobre el estado de los heridos y los resultados de las evaluaciones técnicas que se realizan en el lugar. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos evitar acercarse a la zona afectada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia





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