Colapso vial en Bogotá: Congestión masiva en Calle 80 por evento en Coliseo MedPlus

Grave congestión en la Calle 80 de Bogotá este sábado 14 de noviembre de 2026 debido a un evento en el Coliseo MedPlus. Impacto en TransMilenio y salidas de la capital.

La tarde y noche de este sábado 14 de noviembre de 2026 quedaron marcadas por una grave interrupción de la movilidad en el occidente de Bogotá, con un colapso vehicular sin precedentes en el corredor de la calle 80. Esta situación crítica fue desencadenada por la salida masiva de asistentes a un evento deportivo o cultural programado en el Coliseo MedPlus, un aforo que saturó las vías de acceso y salida principales de la capital colombiana.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y la operadora TransMilenio, la afectación se extendió horizontalmente desde el Portal 80, situado en la intersección con la carrera 91, hasta el sector residencial y comercial de Parcelas, localizado a la altura de la carrera 114. Este tramo vital para el tránsito hacia las ciudades vecinas quedó paralizado, generando una cadena de retenciones que afectó tanto a los conductores privados como a la flota de transporte público.

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Mecanismo del colapso vial y rutas afectadas

La congestión comenzó a intensificar progresivamente desde la primera hora de la tarde y alcanzó su punto máximo durante las horas nocturnas, dificultando severamente la operación logística de la ciudad. La causa directa no fue un accidente aislado, sino la capacidad de carga de la vía que no pudo absorber el flujo de retorno simultáneo de miles de espectadores hacia las zonas periféricas de la ciudad.

Las autoridades de tránsito reportaron que la situación generó dificultades operativas significativas para quienes intentaban abandonar la capital en ese momento. La infraestructura vial de la calle 80, aunque amplia, demostró su límite de capacidad bajo la presión de una demanda concentrada en un horario específico, lo que obligó a los vehículos a detenerse durante largos periodos en el trayecto entre la carrera 91 y la carrera 114.

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Impacto en TransMilenio y medidas de gestión

El sistema de transporte masivo no fue inmune a la parálisis del tráfico. En el Portal 80 de TransMilenio se registraron amplios intervalos en los servicios alimentadores, lo que dejó a cientos de pasajeros esperando indefinidamente. La operadora implementó medidas de emergencia, incluyendo el retorno de algunos servicios duales D81 directamente en el portal para evitar que los buses se quedaran atrapados en medio de la congestión, una decisión que priorizó la eficiencia del sistema sobre la continuidad de la ruta.

Los Agentes Civiles de Tránsito desplegaron un operativo masivo en la zona para gestionar el tráfico manualmente, intentando mantener un flujo mínimo y atender las emergencias. Las actualizaciones de las autoridades a las 7:08 p. m. y las 7:15 p. m. confirmaron que la afectación en los servicios alimentadores persistía, y que la congestión vehicular seguía siendo tan fuerte que impedía la circulación fluida de los buses que intentaban ingresar o egresar del portal.

Desenlace y lecciones para la movilidad urbana

A medida que avanzaba la noche, las recomendaciones oficiales a los conductores se centraron en la obediencia estricta a las indicaciones del personal en vía, ya que la señalización convencional había perdido efectividad frente al volumen de vehículos. La persistencia de la congestión hasta altas horas de la madrugada evidenció la fragilidad del sistema de movilidad occidental ante eventos de gran afluencia en instalaciones deportivas.

Adicionalmente, se reportó otro incidente vial menor durante la tarde del 14 de noviembre de 2026, un accidente de tránsito en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 69, que sumó complejidad a la jornada. Sin embargo, el foco principal de la crisis de movilidad permaneció en el corredor de la calle 80, donde la planificación de eventos futuros debe considerar necesariamente la capacidad de absorción de la infraestructura de salida de Bogotá para evitar nuevos colapsos de esta magnitud.