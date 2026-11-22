Un camión de carga pesada derrumbó postes y cables en la vía Machado-Copacabana, Bello, Antioquia. El incidente obliga a restringir el tránsito y genera confusión en EPM y la Alcaldía.

Los residentes del barrio Fontidueño en Bello, Antioquia, enfrentaron una grave situación de movilidad este domingo. Un vehículo de carga pesada provocó un incidente que involucró postes de luz y energía, obligando a restringir el paso por la vía Machado-Copacabana del municipio.

Detalles del incidente vial en Fontidueño

El suceso se presentó frente a la Escuela de Trabajo San José. Aunque las autoridades están interviniendo para restablecer la movilidad, los videos grabados por testigos muestran la magnitud del daño. Personas presenciaran la situación y aseguran que el vehículo tipo camión se llevó varios cables de luz y energía al pasar por la mencionada vía.

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Al parecer, producto de la altura del vehículo, el remolque se llevó los cables y tumbó varios postes. Por la fuerza del camión, quedaron cables y estructuras sobre la calle. Los videos tomados por ciudadanos muestran que dos postes quedaron sobre la calle, junto a un ramillete de cables. Una parte del video muestra que una de las esquinas del remolque tenía enredados varios cables.

Impacto en infraestructura eléctrica

Se observan dos postes que también resultaron afectados, sin embargo, por la cantidad de cableado que hay, no alcanzaron a caerse del todo del asfalto. Otros dos quedaron inestables y ladeados. Esta situación ha generado un caos visual y peligroso para los peatones y conductores que transitan por la zona afectada.

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Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de Bello no se han pronunciado ni dado más información respecto al incidente. La falta de declaraciones oficiales ha aumentado la incertidumbre entre los vecinos que dependen de estos servicios básicos para su rutina diaria.

Medidas de precaución vigentes

Las autoridades que atendieron el evento le piden a los conductores transitar con precaución por la zona. Asimismo, se solicita evitar pasar por allí mientras se restablece el paso. Esta recomendación es crucial para evitar accidentes adicionales y permitir que los equipos de emergencia trabajen con seguridad en la retirada de los escombros.

Los residentes esperan una respuesta rápida de las entidades competentes. La interrupción del servicio eléctrico y el bloqueo vial tienen un impacto significativo en la comunidad. Se requiere una coordinación efectiva entre las empresas de servicios públicos y el municipio para minimizar las molestias y asegurar la seguridad de todos los ciudadanos.